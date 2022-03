Guerre en Ukraine : Lyon (et Villeurbanne) prêtes à accueillir des réfugiés ukrainiens

Jeudi 24 février, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, marquant le début de la guerre. Depuis, certaines villes du pays sont en proie à des bombardements russes et à des combats armés. Plus de 350 décès de civils sont à déplorer.

Une situation dramatique qui a provoqué une vague de départs : environ 660.000 personnes ont déjà fuit le pays pour se réfugier dans les pays voisins (Pologne, Roumanie, Hongrie...) a annoncé, mardi le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), selon l'AFP.



D'ailleurs, l'heure est à l'effervescence à Lyon comme sur l'ensemble du territoire nationale à ce sujet : ce mardi, le gouvernement a commencé par écrire à l'ensemble des élus locaux afin qu'ils répertorient tous les sites qui pourraient accueillir des réfugiés ukrainiens. La préfecture du Rhône sera ensuite chargée de centraliser ces sites et de les faire remonter.

De son côté, la Ville de Lyon se met à disposition de l'État pour accueillir des réfugiés, l'organisation est en cours de mise en place.

Selon l'AFP, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a déclaré qu'à ce jour, "moins d'une centaine" de réfugiés ukrainiens sont arrivés en France. Aussi, ce lundi, le Ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari a annoncé dans La Provence l'autorisation de laisser circuler gratuitement ces réfugiés au sein des trains longue distance.

Vendredi dernier, l'écologiste Grégory Doucet, qui a fait carrière dans l'humanitaire avant de devenir maire, revenait plus en détail sur la situation lors d'une manifestation de soutien à l'Ukraine à l'Hôtel de Ville, au micro de France Info : "On doit s'y préparer et tous avoir conscience qu'on rentre collectivement dans une guerre totale."