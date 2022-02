Zone à faibles émissions : à Lyon, le projet d’extension débouche sur un conseil municipal extraordinaire

La ZFE lyonnaise n'en finit pas de susciter des réactions. Alors que le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a déjà affirmé à plusieurs reprises sa volonté d'accélérer sur la sortie du diesel d'ici la fin de son mandat, à l'échelle des 59 communes du Grand Lyon, les échanges avec l'opposition portaient jusqu'ici sur les modalités du renforcement de cette zone à faibles émissions (ZFE).

En parallèle au processus de concertation publique, qui se poursuit jusqu'au 5 mars, cette fois, c'est une épine plantée en plein coeur de l'agenda municipal, qui fait du bruit : engagée, tout comme ses 58 communes voisines, à émettre un avis d'ici le 22 février prochain sur l'extension de la ZFE au Grand Lyon, la Ville de Lyon menée par l'EELV Grégory Doucet n'a pas inscrit le sujet à l'ordre du jour de son dernier conseil municipal, le 27 janvier dernier.

A la surprise des conseillers de l'opposition, qui s'étaient questionnés sur l'absence de cette disposition lors du dernier conseil, qui comprend notamment la question emblématique de la sortie des véhicules les plus anciens et polluants (Crit'air 5) dès l'automne 2022.

Le quotidien le Progrès n'hésitait pas, pour sa part, à évoquer un « oubli » de la majorité, qui n'a depuis toujours pas été confirmé par la Ville. Car de son côté, le maire de Lyon Grégory Doucet a expliqué qu'il s'agissait "d'un conseil exceptionnel déclenché pour donner sa place aux expressions de toutes les sensibilités sur ce projet majeur pour le territoire. D'où l'organisation d'un conseil municipal complémentaire au mois de février, permettant la saisine des arrondissements en amont".

Ce n'est en tous les cas qu'un seul sujet, celui de l'extension de la ZFE, qui s'invitera ce jeudi matin dans les échanges, pour une rencontre qui remobilisera à nouveau l'ensemble des conseillers municipaux de la ville.

Un coup dur pour la mesure d'extension de la ZFE ?

Un épisode qui tombe mal dans la communication sur une mesure qui fait partie des grandes promesses de l'exécutif écologiste, et qui continue d'être attaquée sur le terrain, notamment sur ses modalités par les élus de l'opposition.

Après une première accélération de la ZFE, annonçant la fin des véhicules diesel d'ici 2026, le second coup de collier proposé par le Grand Lyon -à savoir l'extension de la ZFE dès la mi-2022 aux véhicules des particuliers qui n'étaient jusqu'ici pas encore concernés par des restrictions-, représente en effet une étape symbolique.

Avec, au programme, l'exclusion du périmètre métropolitain des véhicules Crit'air 5 et non classés, qui représenteraient, selon les premières estimations, environ 3% du parc automobile métropolitain.

Sans compter que cette délibération de "dernière minute" pourrait ajouter un élément de complexité additionnel, puisque la Ville de Lyon devra ensuite demander à ses neuf arrondissements de convoquer, à leur tour et en urgence, des conseils exceptionnels dans la semaine à venir, afin que tous les élus aient l'occasion de se prononcer sur le sujet.

Le recueil de ces avis demeure en effet essentiel à la Métropole, en prévision de son prochain conseil métropolitain du 14 mars prochain, afin que l'extension de la ZFE aux véhicules des particuliers les plus polluants puisse suivre le chemin du nouveau calendrier annoncé.

Des critiques déjà vives

Alors que ce projet d'extension a déjà fait l'objet de critiques de la part des élus de l'opposition sur le terrain métropolitain et municipal, ce sont désormais les élus LR à la Région qui ont affiché récemment leur opposition à l'interdiction des véhicules les plus polluants prévue cette année, dénonçant « un calendrier trop précipité ».

Jérémy Bréaud, maire LR de Bron et conseill régional, affirmait notamment que « sur le fond, on est tous d'accord sur la ZFE, mais on trouve que cela va trop vite, c'est trop brutal et il y a encore trop d'inconnues ».

Avant lui, plusieurs voix comme celle de la conseillère municipale d'opposition du 6e arrondissement, Laurence Croizier, demandaient à la Métropole une révision de calendrier : "nous sommes favorables à la ZFE, mais il faut être lucide sur la capacité des habitants à assumer les transformations que cela induit. On va arriver à crise sociale".

La majorité écologiste à la Métropole n'a pas tardé à réagir à la position des élus régionaux dans un communiqué rappelant que chaque année, « la pollution tue 2.000 personnes à Lyon » et évoque à son tour « une prise de position purement politique ».

Pour Jean-Charles Kohlhaas, vice-président délégué aux déplacements à la Métropole de Lyon, cette prise de position des élus LR du conseil régional « démontre soit leur méconnaissance du sujet, soit leur mauvaise foi. La loi impose en effet la mise en place d'une ZFE selon un calendrier précis. L'interdiction des véhicules particuliers les plus anciens interviendra à l'automne prochain et ne concernera qu'une infime partie du parc automobile ».

Il ajoutait également : « pour le reste, la concertation est toujours en cours et nous permettra de parvenir à un large consensus sur une mesure de santé publique absolument nécessaire ».