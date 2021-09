"Année de la gastronomie", défiscalisation des pourboires : la main tendue d'Emmanuel Macron aux acteurs de la restauration

Objectif : sécuriser et rassurer une profession fortement fragilisée par la crise du Covid-19, mais aussi par la gestion du pass sanitaire, qui avait fait monter plusieurs de ses représentants au créneau, au cours des dernières semaines.

En marge de sa visite au Salon international de la restauration, de l'hôtellerie, et de l'alimentation (Sirha) qui clôture ses portes ce soir à Lyon, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé deux nouvelles mesures à l'intention des restaurateurs.

Des pourboires défiscalisés sur 2022

A commencer par une défiscalisation des pourboires touchés par les professionnels de l'hôtellerie et la restauration pour l'année 2022. Cette mesure s'adresse notamment aux pourboires versés par carte bancaire, et avec une mise en œuvre promise « dans les prochains mois ».

Un outil qui se veut comme un « coup de pouce » pour les salariés, mais aussi un outil supplémentaire pour les chefs d'entreprises qui peinent à recruter, afin que le pourboire redevienne un vrai complément de salaire pour les personnes concernées.

Mais ce n'est pas la seule promesse qu'est venu faire le chef de l'Etat : le président de la République a annoncé également ce lundi la création d'un nouveau label destiné aux restaurateurs.

Car après l'annonce d'une "Année de la gastronomie" que devait incarner la reprise en 2021, promise dès l'automne dernier par le premier ministre Jean Castex, le gouvernement l'incarne désormais dans un label visant à "soutenir l'ensemble de la filière de la restauration durement touchée par la crise, et faire rayonner le savoir-faire culinaire français, des producteurs aux restaurants".

Un mini France relance de la gastronomie ?

Placé sous la responsabilité du ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, Alain Griset, Emmanuel Macron a annoncé à l'occasion du Sirha, qui se tenait jusqu'à ce lundi soir à Eurexpo Lyon, le lancement d'un label, auquel pourront candidater "les acteurs et réseaux de la gastronomie et de l'alimentation".

L'idée ? Octroyer aux lauréats un soutien financier de l'Etat, compris entre 20.000 euros et 50.000 euros par projet.

Si l'on ne connait pas encore précisément les critères de ce nouvel appel à projet (son site internet est encore lui-même en cours de construction), l'objectif semble bel et bien de reprendre les codes de l'outil France relance, dont un premier bilan a été tenu début septembre, pour proposer un mini dispositif fonctionnant sur le même principe.

Un label et des inconnues

De ce "label", qui concerne cette fois le paysage de la gastronomie française, on sait déjà que ces dossiers "seront sélectionnés par un comité présidé par Guillaume Gomez, représentant personnel du président de la République auprès des acteurs du secteur".

Quatre thématiques seront retenues pour s'échelonner tout au long de cette « Année de la Gastronomie », à travers des images "marketées" par saisons : "l'hiver de la gastronomie engagée et responsable", "le printemps de la gastronomie inclusive et bienveillante", "l'été pour célébrer le partage et le vivre-ensemble", "l'automne des producteurs".

Le gestion opérationnelle ainsi que de dépôt de ces dossiers pour la saison « hiver » 2021, qui donnera le coup d'envoi de cette "Année" de la gastronomie, sera confié à CCI France et à son réseau de 125 CCI à l'échelle territoriale, à compter du 15 octobre prochain.