A Lyon, le plan de la métropole écologiste pour développer sa "résilience alimentaire"

La Métropole de Lyon se prépare à déposer un dossier pour la mi-avril, afin d'obtenir la labellisation son Projet alimentaire territorial (PAT). Un projet qui repose sur la "résilience" et la "justice" alimentaire, selon Jérémy Camus, vice-président de la Métropole à la politique l'agriculture, l'alimentation et à la résilience du territoire.

En octobre 2014, la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt introduisait le dispositif PAT. Ces sortes de feuilles de routes locales de l'alimentation et de l'agriculture s'appuient d'abord sur un diagnostic puis, avec les acteurs de l'alimentation (de la production à la distribution) déjà en action sur le terrain, le PAT tend à tout coordonner, optimiser et valoriser.

Dans le cadre de France Relance, le plan de relance économique du gouvernement pour faire face à la crise sanitaire, 80 millions d'euros ont été mis sur la table afin d'accélérer le déploiement de ces PAT.

9,3 millions d'euros d'investissements pour l'agriculture et l'alimentation

Un travail à ce sujet avait déjà été engagé par la précédente équipe métropolitaine : une vaste étude ainsi qu'une grande concertation entre les acteurs du territoire avait été menée. De ces nombreuses rencontres, étaient sortis des chiffres et des éléments de cadrage, mais pas d'aboutissements concrets. Dans les documents de restitution, la mise en œuvre était clairement laissée sous la houlette de la nouvelle mandature à venir.

"Le PAT que nous préparons se veut plus opérationnel, affirme en ce sens Jérémy Camus. Le diagnostic était plutôt bon, mais l'idée est désormais de le décliner en actions."

Ce PAT se décline d'abord...