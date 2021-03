Comment la Banque alimentaire du Rhône a traversé la crise sanitaire

Pour faire face à l'augmentation de bénéficiaires, la Banque alimentaire du Rhône a dû s'adapter. L'organisme ravitaille environ 130 associations (sans compter leurs antennes), dont la Croix-Rouge, le Foyer Notre-Dame des sans-abris, le Secours Populaire. (Crédits : DR Zoé Favre d'Anne)

UN AN DE CRISE. Les associations ravitaillées par la Banque alimentaire du Rhône ont vu leur nombre de bénéficiaires augmenter à cause de la crise sanitaire et économique. Pour pallier cette hausse, la Banque alimentaire a dû modifier ses circuits d'approvisionnement. Le profil des bénéficiaires a lui aussi évolué : ils sont de plus en plus seuls, mais aussi âgés.