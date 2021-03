RE2020 : une carte à jouer pour Neolife, le spécialiste lyonnais de la façade bio-sourcée

L'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation environnementale du bâtiment, la fameuse RE qui n'a plus de 2020 que le nom, a été une nouvelle fois décalée.

Le mois dernier, la ministre du logement Emmanuelle Wargon, a ainsi tranché en faveur d'une mise en application au 1er janvier 2022 et non plus à l'été 2021. Elle concernera d'abord les logements, puis les bureaux et les locaux dédiés à l'enseignement.