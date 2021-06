En Auvergne, Europavox devra se rabattre sur une programmation... française

"Au-delà de l'impatience qui nous accompagne jusqu'au moment précis où retentira la première note, c'est bien l'émotion de nous retrouver tous ensemble qui nous fait désormais compter les jours", temporise François Missonnier, fondateur et directeur du festival. Europavox donne rendez-vous à ses festivaliers cet été du 25 au 27 juin.

Suite aux consignes gouvernementales qui limitent la tenue des festivals à une jauge de 5.000 personnes en configuration assise, l'édition 2021 se tiendra cette fois... au stade Marcel-Michelin.

La présentation d'un Pass sanitaire sera nécessaire pour accéder au festival (obligatoire en France pour les jauges au-dessus de 1.000 personnes).

« The end has no end »... Pendant combien de semaines le titre de cette chanson de The Strokes - groupe américain avec quelques racines européennes - s'est imposé comme le générique d'un quotidien, aussi long qu'un jour sans pain, pour Europavox, comme pour les autres festivals ?

A l'origine : accueillir l'Europe toute entière

À l'origine le format Europavox, ce sont des groupes venus de toute l'Europe, en plein air et en centre-ville, devant la Coopérative de Mai. Depuis 15 ans, chaque édition recevait environ 15.000 personnes par jour. "Lors de la dernière édition en 2019, nous avions compté 50.000 entrées. Depuis toujours, le premier soir est d'ailleurs gratuit."

Le public se déplace principalement d'Auvergne Rhône-Alpes, avec une majorité de puydômois mais aussi quelques fidèles venus des quatre coins de l'Hexagone. L'an dernier, nous avions prévu la quinzième édition. "Avec un budget de 200.000 euros, et tout s'est arrêté avec l'annulation."

Pendant de long mois, il est devenu difficile d'entrevoir l'issue d'une situation, face à laquelle même les plus endurants de l'équipe ne parvenaient plus à prendre leur mal en patience...

"Il a donc fallu innover, rebondir, imaginer des événements virtuels pour des talents bien réels afin que ce sevrage contraint de rencontre en live avec les groupes soit un peu plus tolérable. Et surtout, il a fallu ne jamais perdre l'espoir, ne jamais lâcher l'affaire, garder optimisme et enthousiasme pour continuer d'imaginer le retour d'Europavox !", se souvient François Missonnier.

La nécessaire adaptation du format

"Nous avons travaillé sur l'édition 2021 et nous étions prêts à adapter le format. A partir de février, nous avions posé un cadre dans les grandes lignes. Nous avons activé le scénario de déplacer le Festival au stade Michelin, parce que déjà en 2017, nous avions fait le concert Manu Chao déjà à cet endroit."

La quinzième édition renouera donc avec ce lieu emblématique de la capitale arverne, synonyme de victoire(s) dont on se dit que finalement, il n'a pas été choisi au hasard.

Car ce festival, c'est comme une victoire pour toutes celles et tous ceux qui caressaient le secret espoir que l'événement aurait bien lieu et qui prennent maintenant conscience que ce projet devient réalité.

Aujourd'hui, finalement, la quinzième édition du festival se profile à l'horizon, pas tout à fait comme les autres puisqu'elle est placée exclusivement sous le signe d'une bannière artistique tricolore -restrictions de déplacements européens obligent.

"A la base le projet Europavox, c'est de faire découvrir une programmation européenne", explique le directeur du festival. "Cette année c'est difficile de tenir le programme européen. La programmation sera donc française. Nous travaillons à une solution pour faire découvrir les groupes européens à la rentrée, parce qu'on reste fidèle au projet artistique original."

Une programmation qui demeure éclectique

Au cours de trois soirées qui se dérouleront le dernier weekend du mois de juin, Europavox a tenu à se montrer fidèle à sa ligne de conduite où l'éclectisme est de mise, où toutes les générations sont conviées à se croiser, où vont se succéder artistes confirmés et jeunes gens à qui l'avenir ne peut qu'appartenir.

"Cette année, il sera question de soul et de hip-hop, de légendes vivantes (IAM), de groupes qui ressuscitent définitivement le rock (Mustang, La Femme), d'intimité folk, d'électro sur fond de maux bleus (Hervé, Suzane), de dancefloor à ciel ouvert et des chansons de Philippe Katerine et Benjamin Biolay, que les petits comme les grands auront à cœur de reprendre en chœur, ensemble", se félicite Francois Missonnier.

Au niveau des consignes sanitaires, le placement pendant les concerts sera assis et numéroté dans les gradins et sur la pelouse. Une distance de sécurité (un siège vide) sera appliquée entre chaque groupe d'acheteurs tandis que le port du masque sera obligatoire dans l'enceinte du Stade, que ce soit pendant les déplacements ou pour assister aux concerts.

"Nous avons travaillé jusqu'au dernier moment pour construire un protocole sanitaire adapté", glisse l'organisateur.

Un festival aussi "On air"

Avec une billetterie contrainte, le Festival a néanmoins réussi à maintenir des tarifs d'entrée maîtrisés : "L'équilibre économique du Festival est bouleversé, mais nous tiendrons cependant les deux programmations, à des dates différentes. Une programmation nationale en juin, et une programmation européenne cet automne. C'est important pour les artistes que nous offrions cette audience européenne", confirme le fondateur du Festival.

Sur le plan des finances, « À chaque chose malheur est bon » affirme le dicton. Car l'an dernier, Europavox aura tout de même réussi à maintenir un tour d'Europe digital de la musique. "Ca nous a permis d'explorer une nouvelle intimité avec la création musicale, sans remplacer la scène et le live."

Résultat ? Europavox on Air s'impose cette année comme un événement à part entière, le parfait pendant digital de son cousin de chair et d'os. En offrant à des dizaines de milliers de personnes disséminées aux quatre coins de l'Europe (et même d'ailleurs) la possibilité de vivre quelques moments uniques, filmés dans des cadres atypiques, le coup d'essai 2020 s'est transformé en coup de maître et a gagné ses galons d'incontournable.

Du 21 au 27 juin, la programmation en ligne respectera donc les traditions en puisant dans les viviers national et local. Il sera ainsi question sur le site europavoxfestivals.com et les réseaux sociaux d'épure folk (les Polonaises de LOR) ou d'élégance pop (Morgane Imbeaud, Comme John), d'électro dégingandée (l'Espagnol expatrié à Berlin Kid Simius, l'Irlandais Daíthi) et de rock au diapason (Belfour), mais aussi et toujours de mariages haut en couleurs, à l'image de la rencontre parfaite entre les traditions chères aux Mamans Du Congo et les productions futuristes du Clermontois Rrobin.

Europavox On Air s'étoffe et permettra de faire que toutes celles et tous ceux qui suivent le festival on air communiquent et se fabriquent le temps d'un après-midi ou d'une nuit des souvenirs communs.