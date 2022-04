Investissements étrangers : Auvergne Rhône-Alpes reste en seconde position et continue d'attirer, malgré la crise

L'agence Auvergne Rhône-Alpes Entreprises, créée il y a quatre ans, a pour mission d'accompagner le développement des entreprises du territoire, mais aussi, de favoriser l'installation d'entreprises étrangères.



Depuis la création de l'agence, l'année 2021 est celle qui aura enregistré le plus de projets d'investissements étrangers, avec 191 "décisions d'investissements étrangers", soit +20% de plus que l'année précédente. En 2020, elle en comptait 160, en 2019, elle en comptait 180, et 172 pour 2018. Des projets qui se concrétiseront à horizon de trois ans. En 2020, l'agence a par exemple accompagné l'implantation de 60 entreprises sur le territoire.

Une "croissance à deux chiffres", malgré le Covid-19. "Le premier trimestre de 2020 a été plutôt protégé. 2021 a très largement été impacté, c'était une année d'incertitude", confirme Franck Colcombet, le nouveau président de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. "Malgré la crise, nous sommes toujours la région la plus attractive après Paris", complète l'agence.

A noter que 40% des projets sont des nouvelles implantations. "La variété et la dynamique du tissu économique régional sont des éléments tout à fait perçus par les entreprises et perçus également comme durables, puisque les décisions d'investissement des entreprises ne se font pas sur des horizons de très court terme", commente Franck Colcombet.

Les projets d'investissements étrangers de 2021 devraient ainsi générer 4.457 emplois (hors CDD, emplois saisonniers et intérimaires). Une projection à trois ans réalisée, comme le reste des prévisions, par Business France.

Une majorité de projets industriels

A l'image de la région, qui possède un fort tissu industriel, ce sont les projets industriels qui concentrent la majorité des investissements étrangers, avec 117 projets sur 191. En première position, les projets dans le secteur des équipements électriques et électroniques compte 17 demandes d'entreprises.

Viennent ensuite les projets de machine et équipements mécaniques (14 projets), la filière des constructeurs automobiles et équipementiers (11 projets), le secteur des métaux (11 projets), la chimie plasturgie (9 projets), les équipements médico-chirugicaux et le diagnostics (8 projets) et enfin le secteur de l'agro-alimentaire, l'agriculture et pêche (8 projets).

En terme d'emplois toutefois, c'est le secteur automobile, machines et équipements qui se classe en tête.

"Nous avons une variété d'atouts : tout d'abord un tissu historique fort ainsi que des atouts comme l'industrie pharmaceutique et médicale, l'automobile, la Silicon Vallée grenobloise, la plasturgie à Oyonnax, l'aéronautique, le textile, la chimie... Et aussi une démarche d'innovation importante, qui génère une émulation, ainsi qu'un tissu de formation et des infrastructures routières et ferroviaires", explique Franck Colcombet.

Dans les services, une forte prédominance du commerce et de la distribution se dégage avec 27 projets, suivie ensuite logiciels et prestations informatiques (14 projets) et du conseil l'ingénierie et les services aux entreprises (11 projets), du transport et du stockage (8 projets).

L'Allemagne premier investisseur

Du côté de la provenance de ces nouveaux arrivants sur le tissu économique local, les entreprises européennes concentrent 69% des investissements, dont l'Allemagne en tête, qui représente 20% des investissements. Une dynamique qui dure depuis la création de l'agence, "c'est un pays industriel et nous aussi", constate Franck Colcombet.



L'Amérique du Nord, représente quant à elle 17 % des projets d'investissements étrangers en 2021, dont 13% viennent des Etats-Unis.



Les investissements asiatiques (8%), quant à eux, diminuent "en nombre de projets que d'emplois pour la deuxième année consécutive. La Chine, principal investisseur asiatique, a fortement diminué ses investissements passant de 16 projets et 541 emplois en 2019 à 6 projets et 49 emplois en 2021", annonce l'agence.



En termes de répartition régionale, c'est le Rhône qui concentre 44,5% le plus fort de la demande des investisseurs étrangers : viennent ensuite l'Isère (8,4%) et la Savoie ex-aequo, puis la Haute-Savoie et la Loire (autour de 7%). Des régions rurales comme l'Ardèche et le Cantal n'attirent quant à elles qu'entre 1 et 2% des projets.