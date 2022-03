Après deux ans d'absence, la Foire de Lyon s'adapte aux attentes post-Covid

La Foire de Lyon revient pour sa 102e édition, du 18 au 28 mars, après deux ans de pause à cause de la pandémie. "La Foire de Lyon a plus de cent ans. Elle a connu la guerre, l'arrivée des centres commerciaux et d'Internet. Elle se réinvente", analyse Aurélie Prost, directrice de la Foire de Lyon depuis 2021.

Créée en 1906, la Foire n'avait connue que trois interruptions, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et depuis, c'est la crise sanitaire qui a mis a l'arrêt le pays en 2020 et 2021, et l'évènement, organisé par GL Events, n'y aura pas non plus échappé.

15% d'exposants en moins

Cette année, pour célébrer ses retrouvailles, la Foire a prévu d'accueillir 650 exposants, dont une quarantaine de l'étranger. Un chiffre qui s'affiche toutefois en baisse de 15% par rapport aux éditions précédentes, de même que la surface occupée, qui diminuera elle aussi de 15%.

"Il y a moins d'exposants de l'étranger, c'est plus compliqué et il y a aussi des problématiques d'approvisionnement pour les produits d'ameublement. Certains exposants ont des délais d'approvisionnement d'un an, donc ils préfèrent donc ne pas venir. D'autres rencontrent des problématiques de recrutement et ont du mal à trouver des gens pour animer leurs stands. Certains démonstrateurs sont aussi partis à la retraite, et il existe plus largement une incertitude globale sur le contexte", explique la directrice.

Car si la guerre en Ukraine n'aura pas d'impact direct à priori sur cet événement, le sujet demeure dans tous les esprits.

Reportée puis annulée en 2020, la Foire de Lyon devait d'abord se tenir en juin 2021 plutôt qu'en mars et en deux temps, afin de répondre aux contraintes sanitaires : mais elle aura finalement été annulée. "2022 est donc l'édition des retrouvailles", souligne Aurélie Prost.

Pendant les deux années d'interruption, le groupe GL Events a cependant pu bénéficier des aides de l'État pour le secteur évènementiel. "Mais nous avons beaucoup travaillé pendant deux ans, il y a eu du 'stop and go' avec les annulations", rappelle Amélie Prost.

Quant à la fréquentation, le nombre de visiteurs généralement situé autour de 200.000, reste pour le moment une donnée inconnue.

S'adapter à la crise

Cette crise aura aussi généré des changements dans les modes de consommation et l'organisation de la Foire a choisi elle aussi de s'y adapter.

"Une étude Sociovision publiée fin 2021 a révélé comment la crise a modifié les comportements. Il est important de s'y pencher pour voir ce qu'on apporte en 2022 aux Français", comment Aurélie Prost.

Cette étude révèle ainsi que les "Français préfèrent passer plus de temps avec leurs proches, sortir, aller au restaurant, fréquenter les commerces locaux, voir du monde et veulent s'éloigner des écrans", résume la directrice de la Foire.

Elle pointe aussi un regain d'intérêt pour son environnement proche et la rénovation d'intérieur. "L'idée est de voir comment la Foire peut répondre à ces attentes également", interroge Aurélie Prost. L'accent a donc été mis sur la maison, les loisirs, le shopping et les projets d'amélioration d'habitat.

Cette année, pour la première fois, un village dédié au marché de créateurs de la région est installé. Cette "Little Big Fair" présentera des artistes et créateurs français et locaux ainsi que la marque récemment lancée par la Ville de Lyon pour favoriser le commerce local. Un marché de la seconde main, en partenariat avec les Puces du Canal est également au programme.

Pour la quatrième fois, village de startups, Innova'Lyon récompensera trois projets. Parrainé par Laurent de la Clergerie, patron de LDLC, cet évènement vise à valoriser les startups locales.