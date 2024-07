Législatives : en Haute-Loire, Laurent Wauquiez décroche un siège et revient sur la scène politique nationale

Ce calcul politique sera-t-il le bon pour Laurent Wauquiez ? L'actuel président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été élu hier au second tour des élections législatives dans la première circonscription de Haute-Loire, après avoir à nouveau créé la surprise en décidant de revenir dans l'arène politique nationale au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale, le 9 juin dernier.

Crédité hier de 61,61% des suffrages exprimés, avec un taux de participation de 71,51%, l'élu siègera ainsi de nouveau au Palais Bourbon après avoir déjà réalisé deux mandats, d'abord de 2004 à 2007, puis de 2012 à 2017. Il devra par ailleurs être remplacé comme président de Région dans les tout prochains jours, dans le cadre de la loi sur le non-cumul des mandats locaux et nationaux de 2014.

É lu grâce au « front républicain »

Pourtant, tout n'était pas gagné pour le président de Région, par ailleurs ancien président du parti Les Républicains (démissionnaire en 2019 après les mauvais résultats des LR aux élections européennes).

Après être arrivé de peu en tête à l'issue du premier tour, le 30 juin, Laurent Wauquiez faisait notamment face au Rassemblement national représenté par Alexandre Heuzey. De même, une triangulaire se dessinait avec la candidate du Nouveau Front Populaire, Celline Gacon, qui s'est finalement retirée afin de faire barrage au parti d'extrême droite, sans pour autant appeler à voter en faveur de Laurent Wauquiez.

L'ancien maire du Puy-en-Velay a ainsi bénéficié d'un important report de voix : d'un peu plus de 27.000 bulletins à son nom déposés au premier tour dans la 1ère circonscription de Haute-Loire (36,8 % des suffrages exprimés), l'élu Les Républicain a recueilli plus de 42.000 voix au second tour (61,6%). Et a ainsi quasiment doublé son score en une semaine.

Dans l'hémicycle, Laurent Wauquiez reprendra désormais le siège occupé depuis 2017 par Isabelle Valentin (LR), qui avait été réélue à plus de 70 % des suffrages exprimés en 2022. Le RN, quant à lui, était arrivé en quatrième position au premier tour il y a deux ans dans la circonscription du Puy-en-Velay (Haute-Loire).

Quel espace dans cette nouvelle arène ?

Ainsi, ce retour à l'Assemblée nationale marquera-t-il l'élargissement d'un espace pour Laurent Wauquiez au sein des Républicains ? L'élu ne cache pas en tout cas pas ses ambitions pour l'élection présidentielle de 2027, voyant dans ce retour à Paris le moyen d'émerger à l'échelle nationale.

En effet, malgré le chamboulement des équilibres au profit de trois « grands blocs » (le Nouveau Front Populaire avec 182 sièges, Ensemble avec 168 sièges et le Rassemblement national avec 143 sièges), et malgré le ralliement d'Eric Ciotti au RN, Les Républicains se maintiennent avec environ 66 sièges (LR et divers-droite) dans cette nouvelle Assemblée. Et pourraient ainsi à nouveau constituer un pivot dans l'hémicycle, tandis que l'enjeu des alliances s'ouvre ce lundi.

L'ancien Premier ministre Edouard Philippe, chef de file du mouvement Horizons, a ainsi appelé dès hier soir à « favoriser la création d'un accord » en dehors du Rassemblement national et de La France Insoumise. Tandis que le Président de la République, Emmanuel Macron, a seulement indiqué « attendre la structuration de la nouvelle Assemblée nationale pour prendre les décisions nécessaires, (...), conformément à la tradition républicaine ». Ce qui ouvre la porte des négociations entre les différents groupes.

Interrogé hier soir après l'annonce de sa victoire, Laurent Wauquiez a pour sa part écarté la participation à une « coalition », rejetant « des combinaisons pour échafauder des majorités contre nature ».

« Le « en même temps » est mort ce soir, et tous ceux qui voudront le prolonger dans le dos des électeurs seront discrédités demain », a déclaré le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Une ligne que l'ancien maire du Puy-en-Velay, proche d'Eric Ciotti jusqu'au ralliement du président du parti LR avec le RN ce mois de juin, entend soutenir. Mais il reste à savoir dans quel espace se placeront les Républicains, et dans quelle mesure ils sauront former une bascule en fonction des sujets qui seront portés devant l'hémicycle.