Législatives 2024 : dans le Rhône, la gauche marque des points à Lyon, tandis que le RN gagne deux circonscriptions

Contrairement aux premières prévisions, qui annonçaient une potentielle majorité absolue pour le Rassemblement National, la surprise est venue du côté du Nouveau Front Populaire qui a opéré une remontée significative dans l'Hexagone, comme dans le Rhône, où le taux de participation s'est élevé hier à 70,24% des inscrits, contre 47,37 % en 2022.

En effet, l'alliance de gauche, qui avait obtenu quatre sièges en 2022 (deux détenus par des candidats LFI et deux par des candidats EELV) se renforce avec trois nouveaux sièges dans le département.

Trois candidats ont en effet conservé leurs postes : Marie-Charlotte Garin (3è circonscription, dans le 3è, le 7è et le 8è arrondissement de Lyon), élue dès le premier tour, ainsi que Idir Boumertit (14è, Vénissieux, Feyzin, Solaize) et Gabriel Amard (6è, Villeurbanne), tous deux issus des rangs de La France Insoumise. Avec, pour ce dernier, une victoire qui s'est jouée à quelques voix : Gabriel Amard était en effet opposé au second tour à Jean-Paul Bret, ancien maire de Villeurbanne et membre du Parti socialiste, qui avait choisi de se présenter sans étiquette et en dehors de l'accord du Nouveau Front Populaire.

De même, Boris Tavernier confirme également le maintien de la 2è circonscription (2è arrondissement de Lyon) dans l'escarcelle de l'union de la gauche et même des Verts. En effet, le cofondateur de l'association VRAC (Vers un Réseau d'Achat en Commun) prend la suite d'Hubert Julien-Laferrière (Génération écologie, anciennement LREM) qui avait choisi de ne pas se représenter. Les Ecologistes conservent ainsi deux députés élus dans le département du Rhône.

Le Nouveau Front Populaire rafle également trois nouveaux sièges : Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) et Sandrine Runel (PS), adjointe au maire de Lyon, remportent les 1ère et 4è circonscriptions face à deux candidats sortants Ensemble. Tandis qu'Abdelkader Lahmar réussit à conquérir la 7è circonscription détenue jusqu'ici par Alexandre Vincendet, élu sous la bannière Les Républicains en 2022 avant de glisser vers le camp Horizons depuis.

LFI réussit par ailleurs à remporter deux nouveaux sièges par rapport à 2022, et quatre au total sur les sept que compte le NFP. Le Parti socialiste, qui n'en avait aucun, bénéficiera également d'un représentant à l'Assemblée nationale élu dans le Rhône.

La chute n'en finit pas pour Ensemble

Ce que l'union de la gauche emporte, le camp présidentiel le perd. Ainsi, Ensemble perd trois sièges à l'Assemblée nationale, remportés en 2022 par Thomas Rudigoz (LREM) dans la 1ère circonscription, Anne Brugnera (LREM) dans la 4è circonscription et Alexandre Vincendet (LR passé sous la bannière Horizons au cours de son mandat) dans la 7è circonscription.

Une autre candidate à sa réinvestiture, Sarah Tanzilly (13è circonscription), plie devant le Rassemblement national. Arrivée en 3è position au 1er tour, la député sortante avait choisi de se désister dans le cadre du front républicain, pour faire barrage à l'extrême droite. Laissant ainsi un candidat du Nouveau Front Populaire affronter le candidat du RN.

À l'issue de ce deuxième tour, la coalition du parti présidentiel affiche des résultats en net recul par rapport à 2017 et 2022, où elle avait réussi à rafler respectivement 12 sièges (avec un candidat MoDEM) puis 7 sièges (sans compter Alexandre Vincent qui a changé de parti après son élection).

Alors qu'elle n'en dispose désormais plus que de quatre dans le Rhône, remportés grâce à des députés sortants - Blandine Brocard, Thomas Gassilloud, Jean-Luc Fugit et Cyrille Isaac-Sibille - qui lui permettent de conserver les 5è, 10è, 11è et 12è circonscriptions.

Le RN perce dans le Rhône au profit des LR qui s'écroulent

Fait historique, deux candidats du Rassemblement national réussissent à tisser leur toile jusqu'à l'hémicycle, une première dans toute l'histoire de la Vè République. Et un résultat qui résonne avec celui des élections européennes, qui avaient donné un nombre croissant de voix au parti d'extrême droite dans le Rhône, malgré une résistance de la gauche et de la majorité présidentielle.

En 2022, aucun candidat du Rassemblement national n'avait réussi à se hisser au second tour et un seul l'avait atteint en 2017, dans la 14è circonscription, désormais aux mains de l'union de la gauche.

Ainsi, Jonathan Gery se fait élire dans la 8è circonscription (Ecully, Dardilly, Savigny, à l'ouest de Lyon), face à trois autres candidats (l'une des deux seules quadrangulaires en France, lire notre encadré) : le candidat d'Ensemble, Dominique Despras et celle des Républicains, Nathalie Serre (députée LR sortante) ne s'étant pas désistés.

Autre circonscription acquise par un député RN : la 13ème (Décines, Saint-Priest, Meyzieu, Chassieu, Genas), remportée par le chef de file du RN dans le Rhône, Tiffany Joncour, qui faisait face au candidat du NFP Victor Prandt, la députée sortante, Sarah Tanzilly s'étant désistée dans le cadre du front républicain.

Les Républicains qui disposaient de deux candidats élus en 2017 puis trois en 2022 manquent de disparaître de l'échiquier politique du Rhône à cette élection. En effet, seul le député sortant de la 9è circonscription, Alexandre Portier, arrivé deuxième au 1er tour, réussit à conserver son poste.