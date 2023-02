Baisse de production des logements neufs : « la difficulté numéro un, c'est d'obtenir des permis de construire » (Philippe Layec, FPI)

Dans la métropole de Lyon, 2022 a été la pire année, depuis le début des années 2000, en termes de vente de logements neufs, soit une baisse de 17%, alors que le nombre d'habitants ne cesse d'augmenter.

« En raison numéro un : la difficulté à obtenir des permis de construire. Sur les 59 communes de la Métropole, il y a 21 communes dans lesquelles il y a zéro offre de logements neufs », affirme Philippe Layec, président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) dans la région lyonnaise. A noter que le contexte (inflation, hausse des taux...) joue aussi sur le pouvoir d'achat des acquéreurs. La production de logements a été divisée par deux en cinq ans.

Travailler avec les collectivités

« Un promoteur, c'est quoi ? Une société qui achète des terrains publics ou privés, qui conçoit un projet en fonction du marché, avec architectes et bureaux d'études, qui les commercialise, qui les réalise et qui les livre à des acquéreurs. C'est un chef d'orchestre. Tout ça il faut du temps pour le faire et sans autorisation de construire, c'est compliqué », rappelle Philippe Layec.

Comment faire pour débloquer l'obtention de permis ? Un travail commun avec la Métropole est d'abord fait pour essayer d'agir auprès des maires. Pour les maires les plus bloquants, un recours au Préfet est même parfois nécessaire.

« Mais la plupart des maires ont des problèmes de financement d'équipements publics. Car des nouveaux logements qui arrivent, ça veut dire qu'il faut créer des écoles, des voiries, etc. Ce que nous proposons, c'est un partage de la TVA immobilière générée par les opérations, au-delà d'un certain nombre de logements produits entre l'État et les communes. Ça aurait un effet vertueux : par exemple une commune qui produit cent logements par an, à partir du cent-unième, la TVA est partagée et ça inciterait les maires à construire plus. »

Les prix aussi augmentent, en moyenne +2% dans la Métropole et +3,5% à Lyon. Le président de la FPI ne croit pas à la régulation, à l'inverse de la Métropole. « C'est surtout la production en nombre plus important qui permettra de créer une offre. Ça ne fera pas baisser les prix, parc qu'avec la hausse des coûts de construction et la réglementation environnementales, mais ça limitera la hausse. »

L'objectif de logements sociaux difficile à atteindre

Philippe Layec rappelle également que les promoteurs immobiliers « produisent tous type de logements, en accession résidence principale, en investissement locatif et en logement locatif social. 70% des logements locatifs sociaux neufs sont produits par les promoteurs, donc quand notre production baisse, ce sont tous les segments qui baissent de façon proportionnelle. On est dans une grave crise du logement et il faut absolument relancer la machine pour éviter un étalement urbain. »

La Métropole de Lyon porte d'ailleurs l'ambition de produire 5.000 logements sociaux et 1.000 logements en bail réel solidaire d'ici la fin du mandat. Une volonté que soutient la FPI,« même si on la juge difficilement atteignable. Ces trois dernières années, il eu entre 3.000 et 3.500 logements sociaux agréés, donc on est loin du compte. » Il n'est plus temps d'avoir « des postures de confrontations, mais de discuter et trouver des solutions pour faire redémarrer la production et se rapprocher de cet objectif. »

Retrouvez l'intégralité de l'interview ici.



