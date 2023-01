« En 2022, on enregistre 7% d'ouvertures de chantiers en moins » (Samuel Minot, FBTP AURA)

« Nous subissons depuis trois ans une succession de crises, et en voilà une autre qui arrive. Cette crise de l'énergie se répartit dans toute l'activité du bâtiment », annonce Samuel Minot, nouveau président de la Fédération Française du Bâtiment (FBTP) en Auvergne Rhône-Alpes, qui fédère environ 65.000 entreprises de la région.

« Cela se répercute dans la façon de produire, notamment les matériaux gazo-intensifs ou électro-intensifs qui nécessitent beaucoup d'énergie. Il s'agit d'une vraie difficulté car les prix sont immédiatement répercutés par les industriels sur les entreprises qui, bien souvent, n'ont pas la possibilité d'augmenter les prix sur des marchés déjà signés à des prix fermes », poursuit-il, sur le plateau de Lyon Business (BFM Lyon / La Tribune Auvergne Rhône-Alpes).

« La FFB porte un plan de rénovation globale des bâtiments »

Des hausses qui se couplent à l'évolution des réglementations (environnementales, tri des déchets...). Pour autant, la transition énergétique amène aussi de nouvelles opportunités et de nouveaux besoins, comme le décret sur les passoires énergétiques ou encore la nouvelle réglementation thermique (RE2020).

« La FFB a cette ambition de porter un plan de rénovation globale des bâtiments et nous sommes prêts, avec des labels garantis de transition énergétique. Le dispositif MaPrimeRénov' remporte aussi un certains succès et depuis sa mise en place, il y a presque deux ans, quelque chose a été engagé. Il existe de puissants incitateurs pour engager des travaux. Cette massification de la rénovation est lancée chez les particuliers, les bailleurs privés et sociaux, les copropriétés. »

Avec la RE2020, la fédération du bâtiment impulse aussi la décarbonation des matériaux. « On veut construire aussi bas carbone, il y a le bois évidemment mais aussi les filières métal et minérale qui sont en train de travailler pour limiter leurs impacts dans la construction. »

« Les instructions de permis de construire s'enfoncent dans une crise sans précédent »

Malgré cette dynamique, la filière du bâtiment fait toujours face à un retard des délivrances des permis de construire. « On s'est mis à jour sur le retard pris pendant le Covid, les carnets de commande sont rattrapés. Mais on n'arrive plus à construire du logement, on a du mal à instruire les permis à cause de difficultés administratives ou urbanistiques, auxquelles s'ajoutent des difficultés de financement : les taux directeurs sont en train de flamber, les banques ont du mal à prêter et financier, on un problème de solvabilité des acquéreurs. »

Par exemple, « sur la région, on enregistre 7% d'ouverture de chantiers en moins en 2022 par rapport à 2021, qui n'était déjà pas une année de référence. » En parallèle, « les instructions de permis de construire s'enfoncent dans une crise sans précédent : on note une baisse de -31% sur le dernier trimestre 2022 par rapport au dernier trimestre 2021 », estime Samuel Minot.

A l'heure actuelle en tout cas, « le bâtiment a retrouvé un niveau d'activité d'avant la crise Covid : l'activité reste forte et les carnets de commandes sont forts. C'est rassurant pour nos artisans et chefs d'entreprises. » En termes d'emplois, même si la filière, comme beaucoup faite face à des difficultés de recrutement, les CFA (centres de formation des apprentis) connaissent quant à elles une croissance de +10% par an.

