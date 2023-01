Tourisme nature et RE2020 : « Nous irons s'il le faut jusqu'au Conseil d'Etat » (Philippe Bossanne, Huttopia)

Philippe Bossanne, président et co-fondateur d'Huttopia, a créé l'entreprise en 1999 avec son épouse. Le concept : proposer des séjours en campings nature, au coeur d'habitations légères en bois, montées par sa filiale Hekipia.

« Nous avons découvert le camping après un séjour au sein des parcs nationaux au Canada. [...] A partir de là, on a essayé de trouver de beaux espaces naturels et de s'y implanter, sans les abîmer. C'est pour cela que nous avons développé un site industriel, afin de concevoir des tentes et des cabanes en bois et en toile », explique-t-il, sur le plateau de Lyon Business (BFM Lyon/La Tribune Auvergne Rhône-Alpes).

+38% de chiffre d'affaires en un an

Aujourd'hui, Huttopia est implantée dans neuf pays, emploie 1.600 salariés en pleine saison, et enregistre environ 3,5 millions de nuitées par an pour un chiffre d'affaires qui s'élevait à 95 millions d'euros en septembre 2022, soit une hausse de +38% en un an.

La crise sanitaire a certes, contribué à accélérer la demande pour ce type de camping, mais ce n'est pas le seul facteur.

« On fait le même métier depuis 23 ans, mais il se trouve que le Covid a accéléré la prise de conscience de ce besoin de nature », note Philippe Bossanne. Huttopia a donc connu une forte croissance ces deux dernières années « qui s'explique surtout par l'internationalisation » de son concept, aux États-Unis mais aussi au Canada et en Chine depuis 2015 ... « Partout dans le monde on campe : c'est un mode de tourisme universel. »

L'ombre de la Réglementation environnementale du bâtiment

Bien que le modèle d'Huttopia ambitionne de développer une forme « d'éco-tourisme respectueuse de la nature », de par la légèreté et la réversibilité des installations proposées, la société lyonnaise doit aujourd'hui composer avec la nouvelle réglementation environnementale du bâtiment (RE 2020), effective depuis le 1er janvier, et qui entrera pleinement en vigueur dès juillet 2023.

Et selon Philippe Bossanne, qui a déjà alerté à plusieurs reprises la gouvernement et notamment le ministère du Logement, cette nouvelle loi menacerait directement l'avenir des habitations légères de loisirs :

« Ces cabanes sont utilisées sur une dizaine de semaines maximum par année », lance le cofondateur d'Huttopia, mais la réglementation les obligerait en effet à « tripler les murs des cabanes, passer en fenêtres PVC, installer la climatisation », car il leur sera imposé d'avoir des pompes à chaleur à la place des poêles à bois actuels. « Tout cela va faire qu'on va à l'encontre du but poursuivi et va nous obliger à consommer plus de carbone pour construire ces éléments-là. »

La précédente réglementation (de 2012, ndlr), excluait les habitations légères de loisirs et les mobile-homes. « Ils ont voulu nous mettre dans la case "baraque de chantier" qui servent toute l'année, alors que nous nous ne sommes ouverts que l'été (pour 95% des séjours). On n'arrive pas à se faire comprendre, on à affaire à un mur », regrette-t-il.

Philippe Bossanne se dit prêt à déposer, dans un premier temps, un recours gracieux auprès du Premier ministre, puis, s'il faut, jusqu'au Conseil d'État pour faire entendre sa voix.

Mais aussi sécuriser les emplois de son site industriel, repris à la marque Gitotel en 2015 et toujours installé dans le Beaujolais, qui fabrique désormais ses chalets pour le marché européen (en plus des tentes, qui sont produites quant à elle par la Manufacture des Tentes Cabanon à Dunkerque, un sous-traitant qu'Huttopia a internalisé en 2009, ndlr).

Autre échéance réglementaire en vue : la cible du Zéro Artificialisation Nette, prévue d'ici 2031 dans un premier temps (avec l'objectif de réduire de moitié le rythme d'artificialisation des sols), puis de tendre vers la cible zéro à compter de 2050. Celle-ci n'inquiète cependant pas le co-fondateur d'Huttopia. « Je suis favorable au durcissement de la réglementation des campings », affiche Philippe Bossanne, qui rappelle qu'il existe déjà près de 8.000 campings en France à reprendre, dont beaucoup ont déjà fermé leurs portes, faute de dynamisation.

