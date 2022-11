Remontées mécaniques : des négociations salariales plus tendues que prévu, face au poids de l’inflation

Ce lundi, le ton promet de monter au coeur des négociations annuelles de la branche des remontées mécaniques, qui se tiennent au siège de DSF, à Francin (Savoie). Les représentants syndicaux des saisonniers employés par le secteur des remontées mécaniques, regroupés sous la houlette de la CGT, promettent "d'autres actions si rien ne bouge".

Avec, au coeur de leurs revendications, une revalorisation des salaires pour le secteur des remontées mécaniques, qui emploie près de 18.000 saisonniers chaque année (qu'ils soient salariés d'une régie ou d'un équipement opéré par une collectivité). Des salaires qui doivent selon eux coller au coût de la vie : c'est-à-dire à une inflation cumulée sur trois ans estimée à 11% en 2023, précise le délégué CGT Antoine Fatiga, soit encore bien loin des 4,7% accordés, sur cette période, aux minimas de branche.

"Cette augmentation est loin de compenser la hausse du coût de la vie, qui est d'ailleurs plus élevé en montagne", rappelle Antoine Fatiga.

Les aides Covid dans le viseur

L'autre sujet de crispations étant la proposition, mise sur la table par les exploitants de remontées mécaniques, de répondre aux exigences de sobriété demandées par le gouvernement par la réduction de la durée de la saison d'une semaine, qui ferait déjà l'objet de discussions au sein des CSE de plusieurs stations. "Nous disons que ce n'est pas une solution acceptable pour les salariés, alors que les employeurs ont reçu beaucoup d'argent de la part de l'Etat lors du Covid", pointe Antoine Fatiga, qui estime que cela pourrait se traduire par une amputation de la rémunération des saisonniers de 7 à 10% suivant les stations.

Lire aussiSkier moins tard, se déplacer moins vite, développer les ENR : "toutes les pistes sont étudiées" par les stations (2/3)

Ainsi, si l'an dernier les discussions s'étaient déroulées sans heurts et avaient abouti à une revalorisation des salaires de 3,2% sur les bas salaires, cette année le climat est plus tendu : "On nous propose pour l'instant 5,5%, ce qui est bien en dessous du coût de l'inflation", affirme le représentant CGT, qui affirme que cette lutte est suivie par le second syndicat représentatif de la branche, FO.

La question est devenue d'autant plus électrique à l'aune des aides de l'Etat, perçues durant la période Covid par les stations de ski, et pour lesquelles plusieurs d'entre elles ont vu leur mécanisme final épinglé par la Chambre régionale des comptes, arguant dans certains cas d'un trop-perçu.

Lire aussi Quoi qu'il en coûte : une mission flash de la CRC pointe un dispositif très (trop ?) favorable aux stations de ski

La CGT va même jusqu'à comparer la situation actuelle des stations à celles des raffineries : "Comme pour les raffineries, les plus gros groupes ne sont pas les plus partageux : La Compagnie des Alpes, qui attend un bénéfice de 85 millions d'euros pour 2023, propose une baisse de 5% de pouvoir d'achat à ses salariés en remerciement de leurs bons et loyaux services", tacle le syndicat.

Des revendications tournées également vers le gouvernement

Une occasion également pour les représentants des saisonniers de mener un autre combat, puisqu'ils dénoncent en même temps "les mesures gouvernementales remettant en cause l'indemnisation du chômage et toutes les autres mesures qui expliquent le manque de saisonniers et qui nous font quitter le pays", et appellent notamment Domaines Skiables de France à "faire pression" sur le gouvernement.

Avec en cause, le nouveau mode de calcul qui ne serait pas adapté à la réalité des stations de ski, pouvant enregistrer une activité seulement durant 4 à 5 mois l'hiver, et 2 à 3 mois l'été, et se traduirait par un manque à gagner important pour les saisonniers "mettant à mal le modèle du saisonnier qui vit et travaille au pays".

Si ce volet de la réforme de l'assurance-chômage n'est pas directement compris dans les mesures encore en discussions ce lundi, la CGT estime que le syndicat interprofessionnel des remontées mécaniques peut encore peser dans les discussions à ce sujet.

Lire aussi Energie, saisonnalité, 1% logement : ce que les domaines skiables attendent de la ministre des PME et du Tourisme

La présidente de la commission social-formation de DSF, Anne Marty, avait d'ailleurs confirmé à la Tribune il y a quelques semaines que cette question faisait toujours l'objet de négociations avec le gouvernement. Un sujet où DSF s'est d'ailleurs allié à la Confédération nationale des acteurs du tourisme, qui regroupe quatorze branches professionnelles et dont le président de DSF, Alexandre Maulin, est également devenu l'un des vice-présidents.

Contacté, DSF n'avait pas encore répondu à nos sollicitations au moment d'écrire ces lignes. La négociation est loin d'être terminée.

(A suivre)