En Isère, EverWatt installe la plus grande boucle d’autoconsommation collective sur une zone économique

« Aujourd'hui, la France compte 102 installations photovoltaïques d'autoconsommation collective, pour un total de 5,2 MWc », constate Jérôme Owczarczak, directeur du développement d'EverWatt, citant les chiffres officiels disponibles sur le site d'Enedis.

En investissant 4 millions d'euros, courant 2023, pour installer 3 MWc de panneaux photovoltaïques sur la zone d'activités économiques de Saint-Martin-d'Hères, le producteur indépendant d'énergies décentralisées (120 salariés ; chiffre d'affaires : 10 millions d'euros ; actionnaire majoritaire : le fonds d'investissement Transition Evergreen), va ainsi créer la plus importante boucle de France d'autoconsommation collective photovoltaïque, via sa nouvelle filiale Boucl Energie.

« Pour l'instant, l'autoconsommation collective concerne surtout des immeubles d'habitation, il s'agit d'installations peu rentables. Notre modèle économique lui, est équilibré, sans subventions, et génère des économies importantes pour les utilisateurs ».

12% de la consommation énergétique de la zone d'activités économiques de Saint-Martin

La première pierre a été posée il y a quelques jours. D'ici quelques mois, des panneaux seront installés en toiture et en ombrières de parking sur les sites de plusieurs occupants de la zone d'activités économiques de Saint-Martin-d'Hères : enseignes commerciales (Lidl, Métro, Rent a car, My Fitness Gym), bailleurs sociaux et PME.

L'énergie produite sera distribuée aux 17 consommateurs de la zone, qui ont signé un contrat de fourniture d'énergie avec Boucl'Energie, selon une clé de répartition cadencée à la demie-heure et définie par les partenaires en fonction des besoins de chacun et non des surfaces de panneaux installées chez les uns ou les autres.

Cette clé de répartition est ensuite transmise à Enedis, intermédiaire obligatoire en France pour l'autoconsommation collective.

« L'idée est de créer du partage d'énergie entre acteurs d'un même territoire. Nous pensons couvrir environ 35% des besoins énergétiques de nos clients, soit environ 12% de la consommation de toute la ZAE, ce qui n'est vraiment pas négligeable dans le contexte actuel et permet de sécuriser leurs charges », détaille Jérôme Owczarczak

Il regrette néanmoins le blocage réglementaire (en cours de négociation à l'échelon national) qui fixe à 3MWc la capacité maximale pouvant être installée au sein d'une même boucle, sur un diamètre de deux kilomètres. Au total, à Saint-Martin-d'Hères, 3,5 GWh/an seront produits avec 7.692 panneaux.

Côté tarifs, EverWatt a conclu des contrats basés sur les prix payés par ses clients en 2021, avant donc l'explosion des prix : « Nous appliquons un tarif de 10% inférieur à ce que chacun payait. Évidemment, le différentiel est plus favorable aux petites entreprises qui bénéficiaient de contrats moins avantageux que les grands groupes, mais c'est aussi un des aspects solidaires de notre modèle ».

Le projet isérois est labellisé Défi capitale Verte Européenne 2022 (Ville de Grenoble) et lauréat de l'AMI « Innover pour la transition écologique des territoires 2022 », porté par l'association Transition Forum, en partenariat avec la Banque des Territoires, Aqua Asset Management et La Tribune.

100 boucles à horizon 2025 dans des ZAE

EverWatt et sa filiale dédiée Boucl Energie comptent dupliquer ce coup d'essai et investir 400 millions d'euros pour atteindre une centaine de boucles d'autoconsommation collective dans des ZAE d'ici 2025, pour un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros.

« Nous avons choisi le parti pris des ZAE car il s'agit de zones déjà artificialisées. Le point est important car nous visons le zéro artificialisation nette. Il s'agit de construire la ville de demain sur la ville d'aujourd'hui, voire d'hier car ces zones sont souvent vieillissantes », pointe le directeur du développement d'EverWatt.

La France en compte 24.000 dont 2.000 afficheraient le calibrage nécessaire (+50 enseignes).

Déjà, dix autres projets sont sur les rails, notamment à Chambéry, Annecy, Sassenage et Saint-Egrève et 25 autres sont identifiés.

Dans cette stratégie nationale, la région est actuellement l'épicentre du déploiement. Il faut dire que Boucl Energie est né d'un travail de recherche partenariale lancé il y a 18 mois par EverWatt, et principalement l'Institut Carnot Energies du Futur (UGA- Grenoble INP), le CSTB et Telkes.

Boucl'Energie devrait prendre une place primordiale dans le plan de développement d'EverWatt qui vise un chiffre d'affaires de 100 millions en 2025, soit 10 fois plus qu'aujourd'hui.