Situé au cœur du site naturel de la chaîne des Puys, inscrite au patrimoine Mondial de l'Unesco, le Volcan de Lemptégy est un site unique en Europe. Grand site de France, il est le premier de France à faire visiter l'intérieur d'un volcan. Il fête ses trente ans cette année.

"En 30 ans, le Volcan de Lemptégy est devenu un acteur incontournable du paysage touristique. Il est d'ailleurs identifié comme site emblématique de la région Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Site de France", reconnaît Frédéric Bonnichon, président de la Communauté d'Agglomération de Riom Limagne et Volcans et de la SEM Vulcania.

Un prix Travellers' Choice en 2021

Depuis 2019, Philippe Montel, le gérant du site est accompagné par Lucas et Timothé, ses fils. Quelques 45 personnes travaillent sur place en pleine saison, le chiffre d'affaires s'élevait à 1 540 805 euros en 2018 et à 1 788 836 euros en 2021. Le Volcan de Lemptégy a su s'adapter à la crise sanitaire et rouvrir ses portes aux visiteurs en 2021. La qualité de la visite et de la relation client a d'ailleurs été récompensée : Tripadvisor leur a attribué le travellers' choice 2021. Ce prix récompense le top 10 % des attractions du monde entier.

"Aujourd'hui, Plus de 2,5 millions visiteurs sont venus depuis son ouverture en 1992. Nous recevons plus de 120 000 visiteurs par an", souligne Philippe Montel. Pour sa trentième année, le Volcan de Lemptégy a choisi de fêter l'événement en proposant à ses visiteurs une toute nouvelle expérience : vivre le réveil du Volcan de nuit. La clientèle est principalement française. A l'international, des Suisses, des Belges, des Hollandais, ou des Anglais visitent le site. Lemptégy est le seul volcan qui se visite de l'intérieur. Il constitue un véritable livre de géologie à ciel ouvert où l'on peut découvrir parois, cheminées volcaniques, bombes, scories et autres témoignages de son activité.

Pour célébrer les trente ans de Lemptégy, Lionel Chauvin, président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, a inauguré l'aménagement d'un carrefour de type "tourne à gauche" qui sécurise l'accès au site. L'opération, entièrement financée par le département pour un coût de 384.000 € TTC, représente symboliquement une reconnaissance de la légitimité et l'intérêt économique du Volcan de Lemptégy pour le territoire.

Une histoire familiale

Depuis plus de 45 ans, le site est parcouru par des géologues, volcanologues du monde entier qui considèrent le Volcan de Lemptégy comme "un exemple de vulgarisation de la volcanologie" et "un acteur de la recherche scientifique et de la diffusion du savoir". Philippe Montel se destinait à reprendre la ferme de son grand-père et de sa mère : "C'est mon frère qui devait reprendre l'exploitation de pouzzolane."

Mais comme il l'évoque avec émotion, ce frère disparaît à l'aube de ses 18 ans. Cet événement tragique décide Philippe Montel à s'engager dans l'exploitation de pouzzolane au côté de son père pour soutenir sa famille. "A l'époque il n'est pas encore question de volcan à ciel ouvert ni de visite", se souvient le sénateur Eric Gold.

L'extraction des scories volcaniques, la pouzzolane, a commencé en1946 pour reconstruire les villes après la Seconde Guerre mondiale. En 1972, Jean-Louis Montel, alors fabricant de parpaings de pouzzolane, reprend l'exploitation. Sans le savoir, il sauve le territoire d'une pollution à grande échelle puisque ce site est évoqué pour être transformé en décharge publique. Le père de Philippe Montel accueille régulièrement des scientifiques dans sa carrière industrielle.

"Nous avons accueilli cinq étudiantes, et elles vont produire sous la coupe de leur professeur rapport de stage intitulé Volcan à ciel ouvert projet d'aménagement touristique", se souvient Philippe Montel. A partir de ce document, le père et le fils créent alors Lemptégy, ouvert en 1992. Le pari était ambitieux, parce que ce projet sur fond privé se situait juste en face de Vulcania, qui raflait à l'époque toute l'attention et les investissements des pouvoirs publics. 6 000 visiteurs se sont arrêtés à Lemptégy la première année, aujourd'hui ils sont plus de 120 000 visiteurs par an.