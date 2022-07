Comment CDC Habitat veut avancer sur le chemin de l’habitat frugal

« Comment concilier logement frugal et abordable ?». Voici la thématique du hackathon organisé il y a quelques semaines à Lyon par CDC Habitat Auvergne-Rhône-Alpes, une filiale de la Caisse des dépôts, à la fois constructeur et gestionnaire de logements. Une thématique au cœur des questionnements et des enjeux auxquels doit faire face le bailleur social.

Créé en 1961 sous le nom de Sogima pour gérer des logements à destination des personnels de l'armée, il est devenu en 2004 filiale à 100% de la Caisse des Dépôts. CDC Habitat comptait, fin 2021, 22.185 logements en Auvergne Rhône-Alpes dont 14.835 logements sociaux, 6.000 logements dits intermédiaires et 2.000 logements pour les gendarmes.

Il construit habituellement environ 1.200 logements par an mais le rythme s'est accéléré depuis l'année dernière grâce aux fonds débloqués par le plan France Relance et en raison des tensions sur le logement dans certains territoires, en particulier sur la métropole lyonnaise et le franco-genevois, portant ainsi le nombre de constructions à près de 1.700 en 2021, 2.000 en 2022 et probablement autant en 2023.

Une accélération qui met encore plus en exergue la nécessité pour CDC Habitat de renforcer encore son positionnement sur les questions de durabilité et d'habitat frugal. Mais la partie n'est pas si simple, estime Anne Canova, directrice interrégionale de CDC Habitat Auvergne Rhône-Alpes.

Concilier fin de mois et fin du monde

"Nous, bailleurs sociaux, sommes aujourd'hui confrontés à une véritable dualité. Nous devons absolument maîtriser nos coûts de construction afin de proposer des logements abordables. Et en même temps, nous sommes également devant un chemin incontournable auquel nous contraint d'ailleurs de plus en plus la réglementation : celui de la préservation des ressources naturelles", résume Anne Canova.

La question qui se pose aux bailleurs sociaux, comme à l'ensemble des secteurs économiques, comment concilier inflation et développement durable ?

« Avant la hausse du prix des matériaux, le surcoût engendré par une construction avancée en termes de protection des ressources était de l'ordre de 10 à 15%. Aujourd'hui, nous sommes plutôt à 20,25% ». Pour la directrice de CDC Auvergne Rhône-Alpes, qui revendique une « partie déjà importante de matériaux biosourcés dans les constructions récentes et à venir », la réponse pourrait venir des filières locales d'approvisionnement. « Nous nous impliquons dans la structuration de filières locales mais les ressources ne sont pas toujours suffisantes. C'est le cas pour le bois par exemple ».

Mettre en commun les savoir-faire

Autre piste que souhaiterait explorer Anne Canova : la mise en commun des bonnes pratiques.

"Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de la construction. Nous sommes tous en train de nous professionnaliser sur ce sujet de l'habitat frugal, il faudrait créer des plateformes de mutualisation des savoir-faire afin d'avancer collectivement dans la bonne direction. Autre point : une modification du code des marchés publics pourrait permettre d'impliquer plus tôt les entreprises de construction dans le cahier des charges ce qui permettrait très probablement d'aller beaucoup plus loin dans la frugalité".

Avec son récent hackathon qui a mobilisé une soixantaine d'acteurs de la construction, CDC Habitat Auvergne Rhône-Alpes entendait d'ailleurs apporter sa pierre à l'édifice sur le sujet.

Si Anne Canova reconnaît que CDC Habitat Auvergne Rhône-Alpes n'a pas encore pu mettre massivement en œuvre une stratégie « habitat frugal » en raison d'un développement ces deux dernières années plutôt axé sur des rachats de construction en VEFA, le bailleur social a en revanche bien progressé sur un point majeur de la frugalité de l'habitat : la consommation énergétique.

CDC Habitat Auvergne Rhône-Alpes vise à terme une consommation énergétique moyenne de ses logements de 80KW/an/m². Son parc se situe actuellement plutôt aux alentours de 135 KW/an/m². La marche est encore haute mais la consommation énergétique moyenne a tout de même déjà été abaissée de 35% depuis 2008 grâce à des constructions plus performantes et à un programme de rénovation intensif. CDC Auvergne Rhône-Alpes ne compte plus d'ailleurs « que » 140 logements avec l'étiquette G, dont la location sera interdite dès 2028.

CDC se prépare au réchauffement climatique avec son nouveau plan "d'adaptation climatique" lancé l'année dernière. "Nous vérifions que nos logements seront capables de résister au climat de 2050 : inondations, fortes chaleurs, vents violents etc", explique Anne Canova. Chaque programme de rénovation est ainsi désormais passé au crible de ce nouveau prisme.