Dans l'Allier, cinq transporteurs se fédèrent pour acheminer des dons aux réfugiés ukrainiens

Le projet est né à l'initiative de Vichy Communauté et de son président Frédéric Aguilera. Une collecte de produits de première nécessité à destination de Ladek-Zdroj en Pologne, ville qui accueille de nombreux réfugiés ukrainiens, a rapidement recueilli environ 200 tonnes de marchandises. Ces ont principalement des duvets, des matelas, des produits d'hygiène et des denrées alimentaires non-périssables.

Cette ville de Pologne est une station thermale partenaire de Vichy, grâce au réseau Association Européenne des Villes Thermales Historiques. "La ville de Vichy m'a sollicitée pour trouver de l'aide pour acheminer la marchandise", raconte Valérie Lassalle, présidente des Transports Lassalle, vice-présidente et trésorière de la FNTR Auvergne.

Quatre transporteurs ont répondu présents

Pour Valérie Lassalle, il s'agissait avant tout d'apporter sa pierre à l'édifice en s'appuyant sur les compétences de la filière : "J'ai recherché immédiatement des solutions, en décidant d'envoyer moi-même un camion de l'entreprise. En tant que vice-présidente de FNTR Auvergne, j'ai rédigé un courrier pour faire appel à mes confrères, pour demander de l'aide pour effectuer ces voyages. Les transports TVE, Transports Thévenet, Transports Moulinois et Transports Yzeuriens ont répondu présents." Partout en France, de nombreux transporteurs se mobilisent pour acheminer des dons au plus près de la frontière ukrainienne.

Quatre camions sont partis en direct de l'Allier, et un dernier chargement par le biais d'un réseau international pour rejoindre la ville thermale polonaise. "Nos camions sont partis le lundi 7 mars, pour arriver le mercredi matin à Ladek-Zdroj. De nombreux bénévoles, agents, clubs et services ont participé à la logistique, ramasse, collecte des produits, tri et préparation des palettes pour expédition", liste Valérie Lassalle. " Un camion aller retour coûte environ 4000 euros tout frais compris. Les frais ont été pris en charge par les sociétés de transports en solidarité du peuple ukrainien. Les autoroutes de Pologne et d'Allemagne été gratuites pour les convois humanitaires."

De nombreux donateurs, des particuliers, des entreprises locales se sont également mobilisés. "Les produits qui n'ont pas trouvé de place dans les camions sont conservés par l'agglomération qui se prépare à accueillir des réfugiés un moment ou à un autre."

La hausse des coûts du carburant déjà palpable

L'entreprise de Valérie Lassalle n'est pas coutumière de transports en provenance ou à destination d'Ukraine. "La Pologne, cela nous arrive parfois, mais pas en ce moment." En revanche, sur les conséquences de la guerre de la Russie en Ukraine, la cheffe d'entreprise anticipe que son secteur d'activité sera "forcément très impactés par la hausse du carburant qui fluctue chaque jour... Il est compliqué de répercuter l'ensemble des coûts subis sur nos clients."

La hausse des prix du pétrole a été drastique ; après avoir augmenté progressivement en 2022, elle s'est accélérée avec la guerre en Ukraine. "L'augmentation rapide et spectaculaire des prix du carburant empêche de nombreuses entreprises de poursuivre leurs activités. En effet, les coûts du diesel représentent facilement un tiers des coûts totaux de transport. Beaucoup d'entreprises sont confrontées au risque de faillite car elles accusent des pertes financières à chaque transport", dénonce d'ailleurs la FNTR dans un communiqué de presse.

"Nous attendons des mesures pour ce poste qui augmente. Nous sommes déjà un métier en tension qui peine à recruter... Or, le transport est un maillon indispensable de la consommation. D'autant que des défaillances d'entreprises dues à l'augmentation du gasoil et autres énergies auraient de forts impacts sur l'économie", argumente Valérie Lassalle.

De premières actions tentées par les transporteurs

Florence Berthelot, déléguée générale de la FNTR, fait valoir le caractère stratégique du secteur : « La crise de l'énergie vient s'ajouter aux difficultés déjà existantes : nous vivons une inflation des coûts qui se répercutera ensuite sur les prix. Cela doit avant tout être soutenu par nos gouvernements afin de ne pas ajouter à la crise actuelle le risque de perturbation des chaînes d'approvisionnement. »

Chez les Transports Lassalle, pour limiter l'impact de la charge carburant, de premières mesures ont été prises : « nous suivons de près la consommation de nos véhicules. Nous allons être encore plus vigilant avec l'éco conduite, comportement de nos conducteurs. »

La hausse du prix des carburants entraîne également une attention accrue à propos des vols de carburants par les services de gendarmerie et de police. « Nous avons déjà subi des vols de carburant, dans le passé », reconnaît Valérie Lassalle. « Nous avons des grilles anti siphonage sur nos tracteurs, et notre site est surveillé ».