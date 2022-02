Stations de ski : après une saison blanche, ce qu’il faut retenir des investissements réalisés en 2021

Depuis plusieurs mois, on craignait que la saison blanche enregistrée par les stations ne se traduise à nouveau dans les chiffres. C'est pourquoi le résultat communiqué cette semaine par la filière semble pour le moins inattendu, voire même « inespéré » sur le terrain économique.

Après des pertes sèches estimées à 8 milliards d'euros pour l'économie de montagne, c'était sur le terrain des investissements annuels que les craintes demeuraient fortes chez les acteurs de la montagne, qui avaient observé un décalage voire un gel des investissements au long cours sur leurs équipements. Et ce, alors que ce poste représentait, en 2019, un budget global de 379 millions d'euros.

Finalement, le constat par les chiffres se fera en deux temps pour les professionnels de la filière :

Mais alors que la fermeture des remontées mécaniques, décidée par l'Etat français en novembre 2020, avait menacé directement les finances (et les investissements prévus) sur l'exercice 2021, le dernier bilan pointé par Domaines skiables de France et Atout France se veut plutôt rassurant à ce sujet :

Du côté de la délégation Montagne d'Atout France, Damien Zisswiller estime que « ces indicateurs nationaux témoignent d'un bon dynamisme, compte-tenu de la saison blanche 2020-2021 des exploitants de domaines skiables. Pour mémoire, le chiffre d'affaires des domaines skiables français, au cours de la saison hivernale passée, s'est élevé à moins de 1% du CA avant la pandémie ».

Le président de Domaines Skiables de France, Alexandre Maulin, qui avait fait partie des chefs de file pour défendre la réouverture des stations françaises, il convenait de prendre en compte les deux exercices de 2020 et 2021 pour avoir une vision globale sur les impacts de cette crise. « Que voit-on ? Que l'investissement a reculé n'a reculé que de 30% par rapport à l'avant-crise. C'est assez remarquable lorsque l'on sait que l'indemnité perçue en 2021 par les exploitants des remontées mécaniques n'a couvert qu'une partie des frais fixes engagés », se félicite-t-il.

Et pour expliquer cette remontada, Alexandre Maulin entrevoit notamment deux facteurs : « Les efforts des entreprises publiques et privées de domaines skiables d'une part, qui n'ont pas baissé les bras dans l'adversité, et le soutien des collectivités locales d'autre part : Régions, Départements et communes qui veulent consolider l'atout tourisme de leur territoire. »