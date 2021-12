Les 20 articles les plus lus en 2021 en Auvergne Rhône-Alpes

Janvier 2021

EXCLUSIF. L'information a fuité par le biais des syndicats : le géant des transports québécois Bombardier, actuellement en phase de rachat par Alstom, projette de s'implanter sur un site industriel basé au Cheylas (Isère), près de Grenoble. Et selon nos informations, c'est la friche industrielle d'Ascometal, une ex-usine de forges et de hauts fourneaux centenaire, qui a remporté l'adhésion du fabricant québécois.

Propulsé par une technologie jusqu'ici développée pour l'automobile, le moteur 48 Volts de Valeo ouvre de nouveaux horizons au marché des vélos et triporteurs électriques. Développée en collaboration avec une startup ligérienne, cette technologie repose sur le savoir-faire du site de l'Isle-d'Abeau (Nord-Isère), l'une des 19 implantations françaises du groupe, qui est d'ailleurs appelée à prendre un rôle central sur le marché des nouvelles mobilités.

Vent de changement au sein du groupe Société Générale. Après l'annonce d'une fusion, confirmée cet automne, avec les filiales du Crédit du Nord, le réseau de "La Générale" connait déjà ses premières chaises musicales. Son délégué général en Auvergne Rhône-Alpes, Karim Idrissi, arrivé fin 2018, est déjà remplacé par Didier Pariset, en provenance de la région Nord-Ouest du Crédit du Nord. Avec, sur son bureau, le dossier de réorganisation d'un nouvel ensemble qui pourrait regrouper 331 agences et 3.235 salariés.

Février 2021

C'est une « jeune pousse » comme aucune autre, ou presque. Fondée par six associés et soutenue par de grands groupes (Schneider Electric, EIT InnoEnergy, groupe Idec et désormais Cap Gemini), le projet Verkor veut bâtir de toutes pièces une gigafactory à l'échelle européenne. Avec, comme première étape, la création d'un centre d'innovation d'ici la fin de l'année sur le bassin isérois, avant d'envisager la création d'une gigafactory, pour laquelle une short-list de 7 sites sont encore à l'étude.

Décryptage. C'était une mesure votée sous l'ancienne mandature, mais qui entre bien dans les objectifs de la nouvelle équipe conduite par Bruno Bernard. Depuis le 1er janvier 2021, c'est au tour des véhicules utilitaires et des poids-lourds dotés de vignettes Crit'air 3 de ne plus pouvoir rouler et stationner dans la Métropole de Lyon. Un casse-tête pour une partie des professionnels déjà absorbés par la crise sanitaire, alors que Bruno Bernard défend lui-même un projet de "ZFE renforcée" visant à accélérer.

Le président LR de la région Auvergne Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a confirmé la commande de trois rames à hydrogène, qui devraient être livrées en 2023, lors d'une conférence de presse en marge de son assemblée plénière. Avec, comme premier axe d'expérimentation, la ligne Clermont-Lyon, pour un président de Région qui se place également en soutien de deux autres grands projets ferroviaires, le Lyon-Turin et le Lyon-Bordeaux, proposé par Railcoop.

Mars 2021

Lors d'une visite en Savoie ce jeudi, le ministre des PME Alain Griset s'est rendu au chevet des acteurs de la montagne, mais sans abonder pour autant son plan d'aides à la filière, déjà chiffré à 5 milliards. Alors que les derniers chiffres publiés ce matin font état d'un taux de fréquentation qui ne dépasse pas les 30%, l'hiver 2020-2021 pourrait accélérer une diversification amorcée, sans remettre toutefois en cause le ski alpin.

Reprise il y a un an à la barre du Tribunal de Commerce par une autre famille lyonnaise, déjà à la tête du réseau Grand Frais, Toupargel effectue un virage à 90 degrés. Rebaptisée Place du Marché, elle sort du tout surgelé pour prendre la main sur le marché français de la livraison à domicile de courses alimentaires. Un marché en plein essor, boosté par les nouvelles habitudes de consommation des Français et par la crise sanitaire.

Officiellement candidate à la tête de la région Auvergne Rhône-Alpes face au président LR sortant, Laurent Wauquiez, l'ex-ministre de l'Education PS Najat Vallaud-Belkacem avait choisi ce samedi les massifs isérois pour l'un de ses premiers déplacements de campagne. A l'issue de celui-ci, elle s'était livrée ce lundi à La Tribune sur la genèse de sa candidature et sa vision pour l'économie de montagne. Mais aussi, sur son projet pour la région AuRA, et la place que compte prendre le PS, qui n'a pas réussi à trouver un accord avec EELV. Et ce, juste avant d'être testée positive au Covid-19 ce lundi soir, annonçant la suspension de ses déplacements physiques pour une dizaine de jours, mais pas de sa campagne.

Avril 2021

Alors que les fêtes clandestines ont fait la Une de la presse nationale, une lyonnaise a voulu prendre le sujet en main. Capitalisant sur un partenariat avec Airbnb, cette jeune pousse veut se poser comme une « tour de contrôle des nuisances sonores » avec son détecteur de bruit. Elle envisage même la création d'une brigade dédiée à Lyon, après un déploiement déjà effectif à Paris, Barcelone ou Madrid. Explications.

DECRYPTAGE. Malgré la remise d'un rapport d'expertise de 1.600 pages, ainsi qu'un vote défavorable et unanime des organisations syndicales, le projet de fusion Crédit du Nord - Société Générale poursuit sa course. En Auvergne Rhône-Alpes, région qui héberge 3 des 9 filiales du Crédit du Nord et près de 880 salariés, l'inquiétude grandit au sein des rangs des syndicats, notamment CFDT. Ils demandent l'étude d'un scénario alternatif, sur la base du rapport d'expertise et envisageant d'alerter les politiques locaux.

Sa boite de vitesse automatique a séduit Valeo, en recherche de positionnement différenciant sur les nouvelles mobilités : la startup ligérienne Effigear a signé un partenariat d'envergure lui assurant une belle visibilité pour les années à venir. Elle compte bien la mettre à profit pour multiplier par plus de 50 son chiffre d'affaires dans les cinq ans à venir.

Mai 2021

PORTRAIT. A 24 ans, ce savoyard est passé de l'ombre à la lumière, à mesure de la progression de la crise Covid-19. Car à grands renforts de courbes et de données, c'est lui qui a mis sur pied la première plateforme grand public de surveillance des courbes de l'épidémie, Covid Tracker. Avec le lancement de la plateforme Vite Ma Dose début avril, qui propose une prise de rendez-vous de vaccination gratuite et géolocalisée, Guillaume Rozier persiste et veut capitaliser, toujours avec humilité, sur les atouts de l'open data.

Bataille à couteaux tirés chez les fabricants artisanaux ... de couteaux. Deux initiatives concurrentes se sont lancées dans une démarche auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. Car l'IG Couteau Laguiole, véritable propulseur économique, permettrait aux couteliers de continuer à tirer leur épingle du jeu.

REPORTAGE. En Savoie également, le 1er mai a été synonyme de mobilisation sur le site Ferropem de Château-Feuillet (Savoie), voire même d'une forme « d'union sacrée », rassemblant le député EELV Yannick Jadot et la candidate Fabienne Grébert, aux côtés des élus locaux LR. Menacée de fermeture imminente, cette usine était l'une des dernières en Europe à fabriquer du silicium, un matériau stratégique pour la transition énergétique. Avec à la clé, une loi Florange que les salariés demandent à faire appliquer.

Eté 2021

Depuis le lancement de la plateforme Vite Ma Dose en avril dernier, le fondateur de CovidTracker, Guillaume Rozier, n'a pas chômé. Avec près de 50 millions de prises de rendez-vous de vaccinations initiés sur sa plateforme chargée d'agréger les rendez-vous, le savoyard a lui aussi enregistré un pic de connexions lundi soir. Disponibilité des vaccins, quatrième vague, enseignements par les chiffres... Le fondateur de Vite Ma Dose -dont l'initiative se veut entièrement bénévole- revient sur les dernières données de l'épidémie.

Depuis sa création officielle il y a un an et demi, Railcoop n'a pas chômé, et veut franchir un nouveau pas de taille. La première coopérative ferroviaire française vient en effet d'annoncer une levée de fonds citoyenne sur la plateforme européenne LITA.co. Après avoir recueilli à ce jour près de 2,4 millions d'euros, elle se fixe un nouvel objectif allant jusqu'à un million d'euros d'ici la fin juillet. Avec toujours, l'ambition de relier Lyon à Bordeaux dès juin 2022. Dans cette logique, elle mène un tour de France virtuel pour convaincre de futurs investisseurs, en commençant par le Rhône, où elle dispose déjà de 662 sociétaires.

Carnet. L'annonce de son décès fait grand bruit depuis ce lundi, sur la scène lyonnaise. Le directeur de l'agence de développement économique de Lyon, l'Aderly, Jean-Charles Foddis, a disparu brutalement vendredi durant ses vacances au Grand Bornand (Haute-Savoie). Les acteurs du monde politique et économique saluent à la fois le bilan d'un homme emblématique sur la scène locale, et ses qualités d'écoute au service du développement économique, qui avaient permis d'esquisser une transition de l'agence "en douceur" avec les nouvelles équipes EELV.

Septembre 2021

Exclusif. Réélu avec l'un des meilleurs scores de la droite française, le président de la Région Auvergne Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a entamé en cette rentrée son second mandat après avoir décliné la course à la présidentielle il y a quelques jours. Le regard désormais tourné vers sa « Région », l'édile dévoile en exclusivité pour La Tribune sa vision des enjeux de relocalisation, de transition énergétique, mais aussi d'emploi. Avec, en filigrane, le sujet du « travail », qui veut s'affirmer comme l'un des marqueurs forts de ce nouveau mandat.

Entretien. Le fabricant de substrats pour le monde des semi-conducteurs, Soitec, se pose comme une réussite « à la française » inédite dans le secteur de la microélectronique. C'est au cœur du bassin grenoblois que cette spin-off du CEA-Leti, devenue ETI de rang mondial, a inventé son substrat SOI, un matériau qui entre dans la fabrication des puces (radiofréquences, smartphone, 5G, automobile...). Son pdg, Paul Boudre, revient sur un double défi : alimenter une très forte croissance attendue d'ici 2026 -qui l'amènera à tripler de taille-, tout en posant des ambitions en matière durabilité, sur fond de pénurie de composants électroniques et d'enjeux de souveraineté européenne.

La commune de Faverges-Seythenex (Haute-Savoie) a mis en service cet été la première centrale solaire en circuit court du département. Sur ce territoire, davantage habitué à profiter de l'énergie hydroélectrique produite par les barrages de montagne, cette initiative, basée sur un partenariat public-privé, ouvre la voie à de futurs développements et constitue une réponse innovante sur un territoire où le prix du foncier demeure l'un des plus élevés en France.

Novembre 2021

Le groupe industriel HEF, spécialiste mondial de l'ingénierie des surfaces, se lance dans le secteur de l'hydrogène avec une technologie innovante de revêtement des plaques. Avec la promesse de diviser par 50 le coût actuel de production des piles à combustibles. Cette diversification, qui vise à prendre le relais de son activité dédiée aux véhicules thermiques, se traduit dès à présent par un démonstrateur industriel, mais aussi par une première usine, qui devrait voir le jour d'ici 2025 à Saint-Etienne, avec 25 millions d'euros d'investissement à la clé.

Entretien. Après avoir une nouvelle fois relevé ses objectifs, le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics se retrouve aujourd'hui au coeur de la demande en composants. En plus d'une volonté de "tirer collectivement les leçons" de l'épisode actuel de pénurie et de mettre en garde sur la manière d'adresser les enjeux de relocalisation, le président du directoire et directeur général de STMicroelectronics Jean-Marc Chéry, annonce le doublement de ses moyens de production en Europe d'ici 2025. Avec la conviction que le combat se fera à la fois sur l'innovation différenciée, mais aussi sur un nouveau modèle, bâti aux côtés des acteurs de l'automobile.

Le marché immobilier continue de se tendre à Annecy, où la stratégie de la municipalité écologiste suscite la crainte des acteurs de la construction. Plus que le retard accumulé dans la délivrance des permis, suite à la crise sanitaire, certains professionnels évoquent également un autre facteur : la préparation du référentiel Bien construire Annecy, sur lequel travaille la municipalité d'Annecy depuis près d'un an, et qui doit être dévoilé le 15 décembre prochain.

