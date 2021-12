Industries créatives : en Haute-Savoie, ces chiffres qui démontrent que le jeu vidéo et l’animation tirent la reprise

En Haute-Savoie, il est un contrecoup de la fermeture des remontées mécaniques qui pourrait surprendre... car la mise à l'arrêt des commandes des stations de sport d'hiver s'est faite ressentir jusque dans la filière de l'image et des industries créatives, qui génère habituellement 155 millions d'euros de revenus annuels à travers es 472 entreprises, 331 auto-entrepreneurs et 1.680 emplois équivalents temps plein en vallée.

Et pour cause : les acteurs du tourisme, qui constituent habituellement de grands clients pour les agences et entreprises de production audiovisuelle, ont stoppé net l'ensemble de leurs activités de communication au cours des derniers mois de crise sanitaire.

Des moteurs de résilience

De quoi provoquer des conséquences concrètes jusque sur le volume d'activité des agences de communication, qui ont ainsi vu leur chiffre d'affaires chuter de -21 %, selon l'enquête 2020 de l'Observatoire de l'Image et des industries créatives, réalisée par le département de la Haute-Savoie.

La production audiovisuelle s'est ainsi effondrée durant la pandémie, avec un recul de -44 % de son chiffre d'affaires. Pas de quoi surprendre Yannick Heude, responsable du développement économique chez CITIA (la Cité de l'image en mouvement d'Annecy), qui rappelle en effet que « la clientèle de ces entreprises se situe parmi les offices de tourisme, les stations de sports d'hiver, l'événementiel, la restauration et l'hôtellerie. Toute cette activité s'est arrêtée ».

Mais dès 2021, ces deux secteurs ont repris du poil de la bête, et ont même recommencé à embaucher, précise Yannick Heude.

Mieux : les secteurs du jeu vidéo et du film d'animation ont même été au final peu touchés par l'impact de la pandémie, alors que leurs grands acteurs ne cessent de renforcer leur développement à Annecy.

Des poids lourds qui continuent de tirer la filière haut-savoyarde

Vaisseau amiral du jeu en Haute-Savoie, Ubisoft, dont 330 salariés sont basés à Annecy (sur les 20.000 que compte le groupe à l'échelle mondiale et ses 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires) en est l'illustration.

En forte croissance, le studio français a sorti son dernier opus, Riders Republic, sur les consoles cet automne. À lui seul, ce jeu aura notamment mobilisé le tiers des effectifs annéciens d'Ubisoft. Le studio avait d'ailleurs choisi de nommer récemment un nouveau directeur général pour son site annécien, Grégory Garcia, alors que ce dernier avait déjà contribué jusqu'ici à de nombreux projets tels qu'Assassin's Creed, Tom Clancy's The Division 2, Steep...

Mais Ubisoft n'est pas le seul à alimenter la reprise du tissu local : le studio d'animation indépendant Caribara, déjà présent à Paris, Montréal et Liège, continue lui aussi de se développer à Annecy, où il compte désormais près d'une centaine d'employés. Même chose pour le studio d'animation (3D, 2D et FX) Tu Nous ZA Pas Vus (TNZPV), originaire d'Arles (Région Sud) qui a lui aussi ouvert un bureau annécien en 2020, avec pour ambition de le déployer fortement en 2022.

Une tendance de fond qui se traduit aussi par les chiffres : selon les dernières données de l'observatoire, l'industrie des jeux vidéos, boostée par les attentes des consommateurs durant la pandémie, aura ainsi connu une croissance de +30 % de son chiffre d'affaires en 2020, alors que l'emploi de la filière gagnait +14 %. Le film d'animation a quant à lui connu une baisse de revenus de -9 %, tout en accroissant ses effectifs de +23 %.

Des forces pour l'avenir

En plus d'être assis sur une croissance à long terme, ces deux secteurs se sont particulièrement bien adaptés à la nécessité du télétravail. Dans le jeu vidéo, près de la moitié des employés avaient adoptés le travail à distance en juin 2020, et ils étaient presque aussi nombreux à l'avoir maintenu à l'été 2021. Leurs employeurs s'attendent à conserver ce taux de télétravail aux environs de 45 % à l'avenir.

« Ces deux secteurs vont nous tirer vers le haut », affirme Yannick Heude, qui souligne que le jeu vidéo comme le film d'animation sont partiellement épargnés des difficultés de recrutement que connaît plus largement l'industrie de l'image.

Et si la concurrence de la Suisse voisine rend encore plus difficile le recrutement de talents en Haute-Savoie, ce n'est pas le cas dans la filière des jeux vidéos et du film d'animation, où la Suisse ne constitue pas une concurrente directe pour attirer ces jeunes talents, rappelle la Cité de l'image en mouvement d'Annecy.

Le rebond de la filière devrait lui permettre de recoller rapidement à sa trajectoire de croissance de l'avant-pandémie. « Nous allons rattraper la courbe de l'avant Covid, assure Yannick Heude. Les trois quarts des entreprises ont des perspectives conformes à celles qui préexistaient en 2019. »