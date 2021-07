Les replays de l'été #3 : La conquête hydrogène en 10 projets "made in" AuRA

LE BEST OF. Parmi les enseignements de cette année de pandémie, figurera aussi l'essor de la filière hydrogène : d'une technologie prometteuse en laboratoire, le H2 cristallise toutes les ambitions et se veut désormais "vert" à l'aide de démonstrateurs et premiers grands projets industriels. Auvergne Rhône-Alpes se taille une place de choix sur ce terrain, puisqu'elle a vu naître près de 80% des acteurs de cette filière en plein boom.