Les replays de l'été #1 : une année sous l'égide de France Relance

LE BEST OF. Annoncé il y a près d'un an, le 3 septembre 2020, le Plan France Relance du gouvernement français visait à "transformer l’économie" en investissant prioritairement dans les domaines les plus porteurs. Avec à la clé, une enveloppe de 100 milliards d'euros et trois priorités fortes : écologie, compétitivité et cohésion. Retour sur ce plan à travers six illustrations concrètes en Auvergne Rhône-Alpes.