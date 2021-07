Comment les Vins de Savoie comptent mettre le paquet sur l’été

L'hiver a été difficile pour la filière des Vins de Savoie. Car la fermeture des restaurants et des remontées mécaniques aura paralysé le premier débouché des producteurs viticoles locaux : les stations de sports d’hiver. Et comme ces dernières, la filière viticole tente de rebondir sur le tourisme estival, afin de desserrer sa dépendance aux ventes hivernales. Avec à la clé, une campagne de communication inédite et une enveloppe de 300.000 euros.