Réouverture : en Auvergne, le parc animalier Le Pal mise sur un hébergement immersif

"Nous avons investi 17 millions d'euros pour ce projet." A l'aube de la réouverture des parcs animaliers, qui pourront réouvrir dès ce mercredi 19 mai -contre le 9 juin prochain pour les parcs à attractions-, Arnaud Bennet étoffait encore l'offre d'hébergement du parc Le Pal à Dompierre-sur-Besbre (Allier), qui cumule les deux types d'offres (attractions et zoo). Avec, à la clé, 60 nouvelles suites familiales, soit un total de 300 nouveaux lits, répartis sur trois niveaux dans cinq bâtiments, en vue de répondre à un besoin bien identifié depuis quelques années.

Car chaque année, indépendamment du Covid-19, ce sont plus de 600.000 visiteurs arpentent entre avril et septembre les 50 hectares de nature de son parc animalier, dans lesquels vivent 700 girafes, rhinocéros, antilopes, oiseaux et autres animaux.

A deux heures de Lyon et à 3h30 de Paris, son public est national et étranger, Suisse notamment.

L'allongement de la durée de visite sur plusieurs jours et le recrutement de visiteurs dans des régions de plus en plus éloignées ont entraîné une forte demande pour des séjours. L'offre hôtelière locale ne suffisait pas pour combler l'attente des clients.

En 2017, l'Allier enregistrait 829.600 nuitées en hôtellerie, qui se concentrent principalement dans les hôtels 3 étoiles (44%), particulièrement dans la zone Vichy-Bellerive. La situation isolée du parc animalier, à l'écart des foyers urbains à forte densité de population (900.000 habitants dans un rayon de 100 km) l'éloignait également de l'offre hôtelière polarisée, dans les villes d'eaux et les zones urbaines.

Une demande de séjour en forte croissance

"Une première réponse à cette demande de séjours a été apportée en avril 2013 avec la création d'un hébergement thématique unique en France : Les Lodges, fidèle réplique des réserves d'Afrique Australe" explique Arnaud Bennet.

"Au total, 31 Lodges, soit 152 lits au total, ont été installés au cœur d'une savane africaine scénarisée. Le succès a été immédiat : les Lodges affichent complet avec un taux d'occupation de 100 %."

Le Parc enregistre alors 16.000 nuitées chaque saison et une demande difficile à satisfaire, de 2 à 3 fois supérieure à la capacité totale de l'hébergement sur les mois d'été. Le chiffre d'affaires réalisé par les Lodges en 2019 aura atteint les 2,4 millions d'euros. "Ne souhaitant pas agrandir davantage les Lodges, nous avons jugé préférable de construire un nouveau type d'hébergement."

Après 24 mois de travaux, l'hôtel « Le PAL Savana Réserve » est aligné avec celui du gouvernement français puisqu'il proposera ainsi, à partir de juin 2021, soit tout juste à l'occasion de la réouverture des parcs animaliers, une expérience immersive au cœur de la savane africaine.

Se démarquer des parcs d'attraction

Pour autant, le concept porte également des ambitions en matière de positionnement environnementale puisqu'il se positionne volontairement aux antipodes de la plupart des hôtels de parcs existants. Sa conception s'inspire directement d'un hôtel situé dans le Parc Kruger en Afrique du Sud, typique par son architecture, sa décoration et son environnement. Avec le souhait de s'inscrire dans la droite lignée des tendances sociétales en matière de respect de la nature, de sensibilisation aux questions environnementales, ou encore de préservation de la biodiversité.

Bordé par une rivière artificielle qui le sépare de la savane et de ses animaux, l'hébergement est situé à proximité du parc animalier. Un restaurant et son bar surplombent la rivière et la savane avec leurs terrasses sur pilotis, tandis qu'une formule séminaire visera un public d'entreprise.

Avec ce nouvel outil, prêt pour la saison d'été, l'hôtel compte bien enregistrer 30.000 nuitées par saison. " Les familles avec enfants sont notre principal public. Les suites sont particulièrement dimensionnées pour des couples avec enfants." Un accès direct privatif entre le parc et l'hôtel permet aux résidents d'aller et venir librement.

La maîtrise d'œuvre du projet a été confiée à une entreprise locale, La Fabrique d'architecture située à Dompierre-sur-Besbre et la construction à été réalisée par des entreprises locales. Matériaux compatibles, traitements des eaux usées par les plantes... Tout comme Les Lodges, ce nouvel hôtel sera certifié Green Globe™ (Certification Internationale de Tourisme Durable). Situé au cœur d'un territoire rural, le projet a créé par ailleurs 35 équivalents temps plein, qui s'ajoutent aux 80 collaborateurs permanents et aux 300 collaborateurs saisonniers du Parc.

Le directeur du 5ème parc d'attractions français injecte chaque année 20 à 30% des bénéfices dans des nouveautés. Il défend un business modèle qui génère des ressources pour réinvestir sur le parc mais aussi sur l'éducation et la sensibilisation du public à la conservation de la biodiversité.

La fondation Le Pal Nature soutient par exemple des initiatives comme « Save The Rhino » qui lutte contre le braconnage du rhinocéros blanc en Afrique du Sud, et l'Association « Les Mares de Hwange », qui grâce à l'installation de pompes solaires garantit l'approvisionnement en eau des mares naturelles de ce Parc National du Zimbabwe, sauvant des milliers d'animaux lors des épisodes récurrents de sécheresse conséquences du réchauffement climatique.