Maladies émergentes : en visite chez Sanofi, Jean Castex veut reprendre le lead sur l'ARN messager

Un an et demi après qu'Emmanuel Macron ait visité le site de Sanofi en plein crise sanitaire en annonçant un premier investissement dans la création de la nouvelle unité de recherche modulaire dédiée aux ARN messagers à Neuville-sur-Saône, l'EVF (Evolutive Vaccine Facility), c'est Jean Castex qui a fait ce lundi le déplacement, à plusieurs titres : car en plus de poser la première pierre de ce nouveau site et montrer "que ce projet avance", le Premier ministre est venu annoncer, à Lyon, un autre volet majeur de la stratégie nationale, en lien avec le plan France 2030.

Car après l'annonce d'une enveloppe globale de 7,5 milliards d'euros dédiée à la santé au sein du grand plan d'investissement français annoncé à l'automne dernier, c'est une nouvelle déclinaison de la stratégie nationale qui est cette fois dévoilée à Lyon, concernant la lutte contre les maladies émergentes et infectieuses.

Accompagné de trois de ses ministres, Olivier Véran (Santé), Frédérique Vidal, (Enseignement supérieur et recherche), et Agnès Pannier-Runacher (Industrie), Jean Castex est en effet venu matérialiser un soutien additionnel à la filière de la santé. Avec à la clé, une enveloppe de 750 millions d'euros octroyés à la lutte contre ces maladies émergentes et infectieuses, à travers le financement de projets qui positionnés sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Soit un soutien à la fois à la recherche et à l'innovation, mais aussi à l'industrialisation de nouvelles technologies comme celle de l'ARN messager.

Matérialisée sous la forme d'un appel à manifestations d'intérêts "Maladies infectieuses émergentes et menaces NRBC", une première série de 15 projets lauréats a été dévoilé ce lundi 7 mars par l'Etat français. Soit un total de 25 partenaires scientifiques mobilisés autour d'un budget global de 92 millions d'euros d'investissements, dont 51 millions d'euros d'aides émanant directement de l'Etat.

"La crise a fait ressortir ce manque de capacités de production industrielle et la nécessité de regagner une part de souveraineté", a précisé Matignon. Et après l'annonce de la création d'une nouvelle Agence dédiée à l'innovation en santé, annoncée courant 2022, c'est donc une nouvelle enveloppe qui sera fléchée vers des projets destinés à aller "un cran plus loin".

Sanofi précise son enveloppe de 2 milliards d'euros

Une volonté qui croisait justement celle du groupe lyonnais Sanofi, qui en a profité pour préciser, ce lundi, les contours de son grand plan d'investissement de 2 milliards d'euros sur cinq ans, annoncé en juin 2021 dans la recherche et le développement de l'ARN messager.

Désormais, on sait que ce sera la France, et notamment ses sites basés en région lyonnaise à Neuville-sur-Saône et à Marcy-l'Etoile (Auvergne Rhône-Alpes), qui seront particulièrement concernés : Sanofi compte en effet flécher la quasi totalité de cette somme (soit 1,5 milliards d'euros) ses sites français au cours des 10 prochaines années (dont 935 millions sous cinq ans), afin de développer ses investissements dans le domaine des vaccins à ARNm.

Sur place, Olivier Bogillot, président de Sanofi France a rappelé que "l'ambition, c'est d'avoir un investissement accéléré à Newcastle et ici à Lyon, pour l'ARNm, de la recherche à la production. Il existe un enjeu de souveraineté".

On sait également que l'Etat français compte participer à cet effort qui vise à redévelopper des capacités de production ainsi qu'une chaîne de valeur intégrée en France, en partant notamment du bassin lyonnais, même si Matignon a botté en touche concernant le détail de l'aide allouée, qui devra encore être discutée à l'échelle européenne, en lien avec les échanges en cours visant à faire émerger un grand projet industriel européen dans le domaine de la santé.

En d'autres termes, il est encore trop tôt pour dire si Sanofi sera la tête de pont de cette "Europe des vaccins" post-Covid qui est soutenue par le gouvernement français, mais cela semble bien l'objectif poursuivi en coulisses, et qui permettrait également de faire grimper le montant des aides allouées à l'industriel lyonnais.

Sanofi veut mettre le turbo pour rattraper le retard accumulé

Un soutien de l'Etat qui arrive à pic pour Sanofi également puisqu'après que son projet de vaccin à ARNm contre le Covid ait pris du retard -pour être finalement abandonné à l'automne dernier-, le groupe Sanofi s'est mis en ordre de marche pour prendre lui-même le virage de cette nouvelle technologie que constitue l'ARNm.

Il avait pour cela finalisé l'acquisition de la Biotech américaine Translate Bio en septembre 2021 afin de renforcer ses capacités de recherche dans ce domaine.

Une occasion, pour Matignon, de se féliciter que le groupe ait plutôt choisi d'investir non pas aux Etats-Unis, où les locaux de Translate Bio sont toujours hébergés (à Cambridge), mais plutôt au sein de son berceau lyonnais, "où il pourra s'appuyer sur un écosystème de partenaires locaux."

Le groupe avait déjà confirmé en juin 2021 sa volonté de construire, de toutes pièces ou presque, un Centre d'excellence dédié aux vaccins à ARNm basé à Marcy l'Etoile (Rhône), qui rassemblera ainsi près de 400 collaborateurs spécialisés autour de « toutes les capacités nécessaires au développement et à la production de vaccins à ARNm ».

Hormis le fait d'expliquer qu'il serait « entièrement financé par une réaffectation de ressources », le groupe n'avait pas encore dessiné les contours de cette réorganisation, pour un laboratoire qui emploie au global 100.000 collaborateurs dans 100 pays, dont près de 5.000 salariés en région lyonnaise.

Le groupe Sanofi avait par ailleurs confirmé, à l'été 2020, un investissement majeur de 610 millions d'euros sur le bassin lyonnais, comprenant à la fois la création d'un site de bioproduction de vaccins à Neuville-sur-Saône (490 millions sur cinq ans) visant à produire 3 à 4 vaccins simultanément, ainsi qu'un nouveau centre de recherche dédiés aux vaccins sur son site historique de Marcy-l'Etoile (120 millions).

(à suivre)