Les autotests Covid, le nouveau « best-seller » (et axe de diversification) des laboratoires Boiron

En pleine cinquième vague et face à l’explosion du variant Omicron, les laboratoires Boiron, qui viennent de clôturer un large plan de réorganisation suite au déremboursement de l’homéopathie, consolident en parallèle leur activité dans une nouvelle branche : celle des autotests. Durant les fêtes, le groupe aura contribué à tester et assembler sur son site lyonnais près de 25.000 autotests par jour, signe d’une montée en puissance et d’une activité qui pourrait bien se poursuivre en 2022. Voire même au-delà.