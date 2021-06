Sanytol rapatrie sa production de lingettes désinfectantes à Vaulx-en-Velin

Nettoyer, assainir, désinfecter... Ces gestes sont devenus beaucoup plus fréquents avec la crise sanitaire. Une aubaine pour l'entreprise Sanytol, filiale du groupe AC Marca-Ideal, basé à Barcelone. La hausse des ventes a ainsi généré une hausse du chiffre d'affaire de 70 %, soit 130 millions d'euros en 2020.

Le marché français est particulièrement consommateur d'un des produits phares de la gamme Sanytol : les lingettes humides désinfectantes.

"Pendant quatre ans, cette ligne était en Espagne et produisait déjà beaucoup pour le marché français. Environ 80 % de production de la ligne était à destination de la France. La façon de nettoyer est assez culturelle. Donc nous l'avons rapatriée", explique Jean Chanas, directeur général de Sanytol.

La ligne de production de ces lingettes a donc été réintégrée à Vaulx-en-Velin, où siège la marque depuis 1980.

C'est la première grosse ligne de production basée sur ce site, mais aussi la seule en France qui produit ces lingettes. Au total, 3 millions d'euros ont été investis pour rapatrier et moderniser cette ligne, capable de produire environ 30.000 paquets de lingettes par jours, soit six millions par an.