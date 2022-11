Crise du pouvoir d'achat : Dealabs s'attend à un Black Friday aussi attractif que l'an dernier

La plateforme lyonnaise (52 salariés ; CA 2021 : 6 millions d'euros ; 1,85 million de membres inscrits) publie chaque jour, tout au long de l'année, environ 400 « deals », c'est-à-dire des bons plans postés par sa communauté d'internautes ou par ses propres équipes, dans le cadre de partenariats avec des marchands (pour 5% d'entre eux en moyenne).

Ce vendredi du Black Friday, Dealabs pense exploser les compteurs, avec plus de 3.000 deals attendus. Et la tendance s'annonce déjà très bonne, puisqu'une hausse de plus de 80% des deals a été enregistrée dans la nuit de jeudi à vendredi de la semaine dernière, pour le coup d'envoi anticipé pour de nombreux distributeurs d'un Black Friday qui s'est notablement allongé au cours des deux dernières années en France.

Un chiffre qui devrait se répéter, et même se démultiplier, ce vendredi. Avec à la clé pour Dealabs, environ 20% de son chiffre d'affaires annuel généré pendant cet événement. 7 millions de visiteurs uniques sont ainsi attendus pour ce mois de novembre, par la PME fondée en 2011 par Hugues et Médéric de Buyer-Mimeure et rachetée en 2015 par le groupe international Pepper.

Des chiffres à l'image des années précédentes donc, sur le même rythme et dans les mêmes proportions... Alors même que de plus en plus de marques affichent désormais leur refus catégorique de participer à cette opération massive de rabais, à l'instar du collectif « Make Friday Green Again ».

Un collectif qui rassemble plus de 1.300 marques (dont l'Auvergnat Picture Organic Clothing ou le Stéphanois Cadeau Maestro par exemple). Ou de l'événement Green Friday organisé en contre-feu par des organisations telles que Envie ou Altermundi, afin de dénoncer une incitation à la surconsommation et au gaspillage des ressources. Et alors même que la crise du pouvoir d'achat, provoquée par une inflation importante ces derniers mois, semble battre son plein.

Des consommateurs plus exigeants

Dealabs, qui se rémunère essentiellement par le système de l'affiliation, assume quant à lui cette avalanche de bons plans générés par le Black Friday (principalement sur les secteurs du high tech, de la mode et des jouets), mettant en avant la préservation du pouvoir d'achat de ses internautes.

« Dans un contexte de hausse des prix généralisée, les consommateurs doivent être plus attentifs à leurs achats. Ces promotions leur permettent d'assurer tout de même le renouvellement de leurs équipements et même d'accéder à des produits plus haut-de-gamme. Si l'on parle de high tech ou d'électroménager, ces produits plus onéreux habituellement sont aussi, en général, plus durables dans le temps et moins énergivores la plupart du temps », commente Mathieu Platret, responsable éditorial de Dealabs.

« Et puis, n'oublions pas que le Black Friday permet aux consommateurs de faire leurs achats de Noël. Ils sont de plus en plus nombreux à programmer leurs achats pour cet événement, en délaissant un peu les achats impulsifs ». Il reconnait toutefois que le Black Friday permet aussi « de se faire plaisir à moindre coût, y compris pour certains petits achats qui auraient peut-être pu attendre un peu ».

L'expert en consommation constate des évolutions au sein des habitudes d'achat et les exigences des membres de la communauté, depuis le début de la crise :

« Les deals sont aussi nombreux qu'avant, les ristournes moins impressionnantes. Mais avec des budgets plus serrés, les consommateurs sont encore plus exigeants sur les remises accordées par les marchands. Ils commencent tout juste à accepter que les rabais sont forcément moins importants qu'auparavant, et les prix plus élevés, car les distributeurs et les fabricants ont moins de marge de manœuvre en raison des hausses des matières premières ou des transports ».

La crise de pouvoir d'achat semble par ailleurs booster les bons plans en lien avec l'épicerie, notamment ceux concernant les grandes surfaces avec cagnottage sur une carte de fidélité.

Selon une étude de PwC publiée le 21 novembre dernier, 70% des Français ont l'intention d'effectuer des achats pendant le Black Friday 2022 et le Cyber Monday (contre 71% en 2021), pour un budget moyen de 256 euros (soit 8% de plus que l'an dernier).

Avec, au sein du top 3 des catégories privilégiées : le prêt-à-porter (40%), l'électronique (33%) et les jouets (25%). Dans le même temps, 87% des Français déclarent que le développement durable a un impact sur leur comportement d'achat : 33% des Français interrogés assurent qu'ils n'achèteront que les produits dont ils ont besoin en sélectionnant, pour 26% d'entre eux, plus rigoureusement les produits.

Evolution vers des produits plus responsables

Dans une dynamique de transition écologique de la société, Dealabs entend prendre sa part dans la nécessaire transformation des habitudes d'achat. La plateforme lyonnaise travaille à un nouveau concept qui mettrait plus en avant, dans les prochains mois, les bons plans les plus « responsables ». Elle s'est également attachée, depuis plusieurs mois, à retravailler sa stratégie éditoriale. D'une part pour contrebalancer le déréférencement Google provoqué le lancement de Google Discovery, et d'autre part, pour mieux accompagner sa communauté dans ses achats.