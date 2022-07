Semiconducteurs : STMicroelectronics et GlobalFoundries annoncent l'ouverture d'une unité de production conjointe en Isère

STMicroelctronics et l'américain GlobalFoundries ont annoncé la création d'une "mega-fab" de production de semiconducteurs en 300 mm à Crolles, près de Grenoble, où STM possède déjà un site de production.

Un projet qui représente 5,7 milliards d'euros d'investissements, selon l'Elysée. Chiffre que GL estime plus haut, sans pour autant le dévoiler. "Avec un support significatif de la France", soulignait Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général de STMicroelectronics, lors d'un point presse.



En effet, lors du sommet "Choose France" ce lundi, Emmanuel Macron a annoncé les 14 projets retenus à travers le territoire pour l'attractivité et la réindustrialisation. Ce projet conjoint entre STM et GF étant le projet phare.

Le président de la République se rendra d'ailleurs demain à Crolles sur le site de STM pour présenter "les orientations et les investissements de la stratégie microélectronique de France 2030. Un plan de plus de 5 milliards d'euros de soutien au développement de la filière microélectronique, filière stratégique pour les transitions écologiques et numériques, sera consacré."

Devenir un leader en Europe

"C'est le plus grand investissement industriel des dernières décennies hors nucléaire et un grand pas pour notre souveraineté industrielle: c'est 1.000 emplois à la clé", a commenté le ministre de l'Économie Bruno Le Maire sur Twitter à propos de cette usine de semiconducteurs iséroise.

Prenant la forme d'un protocole d'accord (Memorandum of Understanding), "cette entité exploitée conjointement par les deux sociétés sera adjacente à l'usine de fabrication 300 mm existante dont dispose ST à Crolles. Cette nouvelle unité devrait atteindre sa pleine capacité d'ici 2026 pour produire jusqu'à 620 000 plaques 300 mm par an (~42 % pour ST et ~58 % pour GF)", précisent les deux entreprises.

Avec cet accord, les investissements sont partagés et les outils appartiennent aux deux protagonistes. "Le faire ensemble nous permet d'atteindre un plus grande échelle et d'aller plus vite que n'importe qui en Europe", a souligné Jean-Marc Chéry.

Cet investissement s'inscrit dans le projet européen du "Chips Act", un plan de la Commission européenne présenté en février visant à doubler (à 20 %) la part de marché des puces produites en Europe en 2030 face à la rude concurrence asiatique.

Le choix l'implanter à Crolles ou STM est déjà présent est aussi stratégique. "Le meilleur moyen de croître est de le faire à partir des installations existantes", a commenté Thomas Caulfield, CEO de GF.

Cette unité de fabrication "produira une large gamme de technologies, parmi lesquelles la technologie leader sur le marché FDX™ de GF et la feuille de route complète des technologies ST jusqu'au nœud 18 nm, pour des produits destinés à l'automobile, l'industriel, l'IoT et les infrastructures de communication."

"C'est un programme ambitieux et nous souhaitons faire en sorte que cette usine soit la plus propre possible. Nous voulons que cette nouvelle usine soit leader en termes de durabilité", a ajouté Jean-Marc Chéry.