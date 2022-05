Du stylo recyclé au rechargeable : comment Pilot poursuit sa course à la différenciation en Haute-Savoie

Malgré la digitalisation, le stylo n'est pas mort. Selon le Japonais Pilot, qui avait déjà rapatrié en France son siège européen ainsi qu'une usine de production, ce serait même le contraire puisque les confinements ont démontré à la fois l'intérêt de l'écriture pour "structurer ses idées", mais aussi pour les loisirs créatifs. Un marché qui fait cependant face à des exigences de plus en plus fortes des consommateurs en matière de recyclage et de réduction du plastique. Pilot mise donc sur l'innovation, et sur le créneau des stylos rechargeables (et recyclés) pour maintenir son niveau de croissance.