Soitec : pourquoi cette crise de gouvernance tombe à un bien mauvais timing

Après le coup de théâtre et la force des mots, l'attente. Le fabricant isérois de substrats semi-conducteurs est confronté depuis mercredi soir à une crise de gouvernance. Celle-ci fait suite à la nomination "surprise" d'un nouveau directeur général, Pierre Barnabé, par le conseil d'administration, contre l'avis de son comité exécutif dirigé par Paul Boudre.

Mais pour Soitec, ces turbulences arrivent surtout à un bien mauvais moment. A l'heure où l'industrie de microélectronique a été reconnue comme stratégique par l'Etat, ce fabricant des semi-conducteurs est l'un des rares leaders tricolores, permettant de limiter les difficultés d'approvisionnement rencontrées sur le marché des composants électroniques.

Car, aujourd'hui, comme le rappelait encore il y a quelques mois son directeur général, Paul Boudre, c'est près de 80% de la population mondiale qui utilisent de fait ses produits, qui entrent dans la composition de smartphones, de la 5G, mais aussi des produits connectés, ainsi que demain, de l'automobile.

Une success story française, redressée après une quasi faillite

Cet épisode vient également écorner l'image de "success story" portée par Soitec. Après avoir été au bord de la faillite en 2015, l'entreprise a fait le choix d'arrêter sa diversification vers le marché du photovoltaïque pour se recentrer à la fois sur les besoins de ses clients, et notamment, sur les débouchés de son substrat innovant. Ce produit est à faible consommation d'énergie grâce à ses plaques de silicium sur isolant, basées sur sa technologie brevetée Smart Cut.

Cette opération de "sauvetage", mais surtout sa réorientation, auront été confirmées par la crise sanitaire, marquant même un coup d'accélérateur supplémentaire à une stratégie de croissance qui était déjà réengagée depuis plusieurs mois.

Résultat ? Alors qu'il enregistrait le meilleur trimestre de son histoire à l'automne dernier, l'Isérois annonçait un plan pour tripler son chiffre d'affaires d'ici 2026, doubler ses effectifs et engager un vaste plan de montée en production.

Ce sont donc désormais 975 millions de dollars de revenus (860 millions d'euros) qui sont attendus pour son exercice 2021-2022, alors que la société enregistrait encore 443 millions d'euros en 2018-2019.

Une montée en production en cours

Pour cela, Soitec compte s'appuyer à la fois sur "la forte valeur ajoutée apportée" par ses produits, mais aussi sur "la poursuite du déploiement de la 5G", le développement "des tendances de marché favorables dans le domaine des appareils intelligents" et sur "la reprise du secteur automobile".

Pour le fabricant isérois, comme pour l'ensemble des acteurs de la microélectronique, la crise sanitaire et le virage vers l'électrification de l'automobile ont en effet traduit la nécessité de se rapprocher des constructeurs automobiles, dont les besoins s'avèrent exponentiels.

Soitec, qui dispose déjà de 6 sites de production (France, Belgique, Singapour et Chine), avait donc préparé un grand plan de montée en production, destiné à accompagner ses ambitions, en misant notamment sur le doublement de ses capacités de production, comprenant l'ouverture de deux nouvelles usines.

Soitec au cœur du plan France 2030

Des projets qui nécessiteront cependant un fort leadership en interne, que cette crise de gouvernance vient écorner, alors que certaines décisions sont imminentes. Selon l'AFP, des négociations sont en cours avec l'Etat concernant la possibilité d'installer, en France ou en Asie, une nouvelle unité de production dédiée à l'un de ses nouveaux matériaux : le carbure de silicium, destiné à l'industrie automobile.

L'incertitude actuelle pourrait-elle modifier les rapports de l'entreprise avec l'Etat ? Les échanges sont réguliers, depuis plusieurs mois, autour des enjeux de souveraineté de la filière de la microélectronique française.

Dans un courrier transmis à son board, le comité exécutif s'inquiète d'ailleurs en rappelant que le groupe se trouve actuellement "au cœur de la stratégie d'investissement France 2030, présentée il y a quelques mois à peine par le Président de la République et au centre des enjeux de souveraineté qui traversent notre pays et l'Europe tout entière".

Et ajoutait : "par son comportement, le président du conseil d'administration porte une grave responsabilité dans la possible déstabilisation d'une entreprise en pleine croissance et de sa gouvernance, dans un secteur identifié comme stratégique par l'Etat Français".

Une gouvernance qui s'était précisée

Les secousses au plus haut niveau de l'entreprise sont d'autant plus inattendues qu'une réforme de la gouvernance avait été menée depuis plusieurs années. Dans la foulée de la nomination en 2016 de Paul Boudre, Soitec avait aussi choisi de renforcer et rendre sa gouvernance plus transparente, d'abord en optant pour la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, intervenue en juillet 2017.

La présidence avait ensuite été occupée de manière transitoire par Victoire de Margerie (président de la startup Rondol Industrie et également membre du conseil d'administration d'Arkema et du Conseil de Surveillance d'Eurazeo), avant la nomination à l'automne 2017 de Thierry Sommelet (au titre de représentant de Bpifrance), qui avait finalement laissé sa place à l'actuel président, Eric Meurice, en mars 2019.

En parallèle à un grand plan de recrutement interne - qui a déjà conduit l'entreprise à passer de 800 à 1.800 salariés en l'espace de cinq ans - le groupe avait renforcé ses fonctions clés avec plusieurs nominations, comme celle d'Yvon Pastol au poste d'executive vice-président en charge du customer group, ou encore plus récemment d'Emmanuel Sabonnadière, en provenance du CEA-Leti et désormais nommé directeur du programme carbure de silicium au sein du fabricant mondial de substrats.

Enfin, ce coup de théâtre intervenu mercredi soir pourrait aussi constituer une épine dans le pied du groupe français en Bourse : côté à Euronext depuis 1999 (avec une portion de son capital de 61% accordée au flottant), Soitec enregistrait déjà, en milieu de matinée ce jeudi, un décrochage de -14,59% de son cours, à 175,1 euros.