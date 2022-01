L'artisan de la "success story" de Soitec, Paul Boudre, laissera les rênes à Pierre Barnabé (Atos)

Le dernier conseil d'administration de Soitec vient d'avaliser le nom du successeur de Paul Boudre, une personnalité qui s'était hissée depuis plusieurs années comme une figure incontournable de la microélectronique à l'échelle française, mais plus largement européenne.

Après 15 années passées au sein du groupe (dont cinq ans à la direction générale), où il a dû procéder à un virage stratégique et gérer des années plus noires avec, notamment, un plan de restructuration et l'arrêt de sa diversification vers le solaire, Paul Boudre, 63 ans, a ensuite dessiné le chemin de la croissance, qui avait amené le fabricant de substrats semi-conducteurs à enregistrer, fin novembre dernier, le meilleur exercice trimestriel de son histoire. Avec à la clé, un chiffre d'affaires qui avait bondi de 53%, un bénéfice en hausse de 234%, et surtout, une cible qui demeure de tripler le chiffre d'affaires actuel d'ici 2026.

"Cette croissance a été soutenue par une solide performance de l'ensemble des produits sur chacun des marchés finaux de Soitec", affirmait le groupe à l'automne dernier. Avec entre autres, le secteur des communications mobiles, son premier marché final, "qui continue d'être porté par le déploiement de la 5G", bénéficiant également de la reprise et demande soutenue du marché automobile et industriels, tandis que les appareils connectés et les applications de edge computing avaient également contribué à ces bons résultats. C'est donc une entreprise en pleine forme que l'actuel dg, proche de la limite d'âge, laissera à compter de l'été prochain.

"Paul a mené Soitec au succès pendant son mandat de directeur général. Depuis sa nomination en 2015, il a contribué au redressement et à la croissance du groupe, qui devrait atteindre 975 millions de dollars de chiffre d'affaires sur l'exercice 2021-2022, comme indiqué dans nos dernières publications financières. Paul a également contribué à positionner Soitec pour que le groupe soit en mesure de capter la croissance générée par les nouvelles applications de « Smart Cut », une de nos technologies propriétaires", a rappelé Eric Meurice, président du conseil d'administration, par voie de communiqué.

Diplômé de l'École nationale supérieure de chimie de Toulouse, Paul Boudre a passé l'essentiel de sa carrière dans les semi-conducteurs, d'abord à travers une vision dédiée au sein du groupe Motorola (1988 - 1994) avant de rejoindre durant deux ans le fabricant américain de semi-conducteurs Atmel, puis le groupe américain KLA corporation (1997-2007).

Un successeur provenant des technologies de l'information

A un moment où l'industrie des semi-conducteurs se rapproche des acteurs de l'automobile mais également du digital, en vue de répondre aux besoins de l'automobile et de l'industrie connectée, c'est un nouveau profil issu de l'industrie des technologies d l'information qui a finalement été choisi pour succéder à Paul Boudre à la tête de Soitec (qui emploie 1.750 salariés sur les sites de Bernin en Isère et Singapour).

Ce mardi, le conseil d'administration a ainsi annoncé le nom de son successeur : il s'agit d'un cadre du groupe Atos, Pierre Barnabé, 51 ans, qui vient d'être choisi pour prendre la tête de la direction générale du groupe à compter de juillet 2022.

Celui-ci rejoindra en réalité les rangs du fabricant isérois de matériaux semiconducteurs dès le 1er mai 2022, d'abord en tant que chargé de mission par le conseil d'administration.

Avec l'objectif déjà affiché de "travailler en étroite collaboration avec Paul Boudre jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire prévue en juillet 2022, date à laquelle il prendra ses fonctions de directeur général, afin d'assurer ainsi une transition harmonieuse."

Un parcours passant par de grands groupes comme Atos ou Alcatel Lucent

Qui est le nouvel homme fort dont a souhaité se doter le conseil d'administration de Soitec, au terme d'un processus de sélection mené en coulisses qui était resté confidentiel ?

"Nous avions placé la barre haut pour identifier le successeur de Paul", reconnaissait le président du conseil d'administration de Soitec.

Et autant dire que ce profil n'est pas un inconnu de la scène des technologies, puisqu'il avait été, aux côtés d'Adrian Gregory, l'un des deux co-directeurs généraux par intérim du groupe Atos, suite à l'éviction de son directeur général Elie Girard en novembre 2021.

Diplômé de NEOMA Business School et de CentraleSupélec, Pierre Barnabé occupait encore jusqu'ici, depuis 2015, la fonction de Senior Executive Vice-President of Big Data and Cybersecurity chez le leader mondial des technologies de l'information Atos. Depuis 2019, il était également en charge des marchés Secteur public et Défense ainsi que Manufacturing Industry pour Atos. Soit deux activités qui, comme le rappelle son futur employeur, "représentent plusieurs milliards d'euros de revenus et emploient plus de 11.000 collaborateurs dans le monde".

Pierre Barnabé connait également bien le milieu grenoblois puisqu'avant cela, il occupait la fonction de directeur des opérations chez Bull, une société de logiciels acquise par Atos en 2014.

Il aura aussi par ailleurs gravi les échelons durant 13 ans au sein du groupe Alcatel France, pour arriver jusqu'au poste de chairman et Ceo d'Alcatel Lucent France (2010-2011) puis de directeur RH en charge de la transformation groupe l'année suivante.

Il avait également commencé sa carrière au sein du groupe Thalès, en tant que Vice-président adjoint de la Stratégie Thomson-CSF et de représentant du bureau américain Thomson-CSF Ventures en 1992.

"Pierre pourra s'appuyer sur cette trajectoire et conduire Soitec sur de nouveaux chemins de croissance, dans le cadre de la feuille de route stratégique 2026. Il pourra tirer parti de ses expériences passées, notamment chez Atos, où il a contribué à multiplier les revenus de la division Big Data and Cybersecurity par trois en quelques années, dans un marché ultra compétitif qui exige une importante coopération avec tous les acteurs de l'écosystème. Ses compétences complètent parfaitement celles de l'équipe de management", a précisé le conseil d'administration de Soitec.

(A suivre)