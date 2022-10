Solarhona Invest : comment ce nouvel outil financier entend massifier la "solarisation" de la vallée du Rhône

Après la filiale CNR dédiée à 100% au déploiement de l'énergie photovoltaïque en vallée du Rhône, place à l'outil financier qui doit permettre de repenser "les conditions de portage, de financement et de déploiement des projets photovoltaïques".

La société d'investissement Solarhona Invest, mise sur pied conjointement par la Banque des territoires, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) et quatre caisses régionales du Crédit Agricole (Centre-Est, Languedoc, Sud Rhône Alpes et Alpes Provence) entend bien proposer "un nouvel outil de financement pour accélérer le déploiement des projets photovoltaïques en vallée du Rhône".

"Cet outil répond au fait qu'il existait jusqu'ici plusieurs étapes dans le développement d'un projet photovoltaïque, dont celle du financement, qui pouvait être longue ou compliquée. Nous avons donc créé un outil qui permet d'évacuer la question du financement pour l'ensemble des projets", affiche Raphaël Appert, directeur général du Crédit Agricole Centre-Est et 1er vice-président de la Fédération nationale du Crédit Agricole.

Car jusqu'ici, le montage d'un projet solaire comprenait 80% de la somme, amenée sous forme de prêts bancaires, et 20% sous forme d'un apport en capital. Et c'est justement sur cet apport en capital, difficile à réunir pour certains porteurs de projets, que Solarhona Invest entend changer la donne.

Objectif : atteindre les 1.000 mégawatts crête (MWc) contre 150 aujourd'hui)

Désormais, Solarhona Invest sera un outil de plus pour y parvenir : car avec un capital composé de participations de CNR à hauteur de 37,5 %, de la Banque des Territoires à hauteur de 37,5 % et des caisses régionales du Crédit Agricole à hauteur de 25 %, ce nouvel outil d'investissement vise directement à accompagner et assumer les objectifs de la filiale Solarhona. Soit d'investir (ou coinvestir) jusqu'à 1 milliard d'euros dans la multiplication par sept des capacités photovoltaïques de la vallée du Rhône.

Avec toujours, l'objectif de générer d'ici 10 ans 1.000 mégawatts crête (MWc) d'énergie solaire installée d'ici à 2030 (contre 150 aujourd'hui) de production solaire, et comme cibles principales, le développement de projets dits de "taille intermédiaire", portés par les collectivités locales, les entreprises et les agriculteurs.

Seront concernées notamment : des projets photovoltaïques sur toitures supérieures à 1.000 m2 ainsi que des projets de centrales au sol sur terrains dégradés inférieurs à 4 MWc, et qui pourront non seulement prendre prendre la forme de toitures de bâtiments, ombrières de parking, petits parcs au sol mais aussi de centrales linéaires ou flottantes.

Avec tous, une optique de long terme puisqu'il s'agit généralement "de projets qui se réfléchissent sur 3 à 5 ans, avec une durée de fonctionnement sur 30 à 35 ans, ce qui pose des enjeux de long terme".

Un outil financier pour répondre à un besoin partagé

Mais pour cela, les trois partenaires assurent qu'il leur fallait accompagner cette stratégie d'un outil dédié : "Dans un contexte de raréfaction du foncier disponible, il est nécessaire de multiplier ces types de projets afin répondre au double défi de l'indépendance énergétique et de la neutralité carbone".

D'autant plus que sur le terrain, une forte demande émanait notamment des collectivités moyennes ou de petite taille composant encore l'essentiel du tissu français, et "pour lesquelles il n'existait pas à ce stade d'outil financier adapté", rappelle Barbara Falk, directrice régionale de la Banque des Territoires Auvergne-Rhône-Alpes, qui cite également des acteurs privés ayant jusqu'ici le projet d'équiper leur propre usine par exemple.

"Ce sont des projets qui n'intéressaient pas jusqu'ici les gros opérateurs car ils nécessitent d'investir également beaucoup dans l'ingénierie, sans que ne se dégage ensuite une grande rentabilité", ajoute Barbara Falk.

Concrètement, les porteurs de projets conserveront la porte d'entrée de Solarhona pour déposer leurs projets de développement solaire, qui s'occupera avec eux du montage, avant de les référer ensuite sur la question du financement à l'outil Solarhona Invest, une fois que le tarif d'achat des l'énergie aura notamment été sécurisé. C'est également ce nouvel outil de financement qui se chargera d'aller proposer et de contracter l'ensemble des prêts bancaires nécessaires au projet.

Pour faciliter leur accompagner et développer une forme de logique territoriale, "ces projets pourront donc être regroupés par grappes au sein de sociétés de projets dédiées (appelées SPV - special purpose vehicles)", précisent les partenaires. Une manière de bâtir ainsi des synergies et de développer une solution de financement "global" afin "de rendre économiquement viables des projets qui ne l'étaient pas auparavant".

5 à 40% du capital pour les acteurs territoriaux

Car côté fonctionnement, Solarhona Invest deviendra en effet actionnaire majoritaire de chaque société de projet, même si 5 à 40% du capital pourra être co-détenu par des partenaires territoriaux comme les collectivités, sociétés d'économie mixte locales (SEML), coopératives agricoles, entreprises locales ou encore des collectifs citoyens.

Deux premiers dossiers sont d'ailleurs déjà en cours d'étude à ce stade chez Solarhona : à savoir un projet de centrale photovoltaïque au sol à Valsherhône (Ain) sur une ancienne décharge de la société Péchiney. Lauréat d'un appel de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) en août dernier, ce projet permettrait d'installer une puissance de 3,45 mégawatts crête sur 9,7 hectares, avec un démarrage des travaux envisagé en septembre 2023.

Un autre projet visant à installer des ombrières photovoltaïques est également en cours d'études à Saint-Maurice l'Exil (Nord-Isère), afin de couvrir le centre aquatique de la commune. Soit 490 kilowatts crête de puissance installée, pour un début des travaux projeté au 2e trimestre 2023, après avoir obtenu un permis du construire en septembre dernier.

"La création de ce nouveau véhicule d'investissement est un message fort adressé à toutes les collectivités, les entreprises et les agriculteurs de la vallée du Rhône désireux de contribuer à la transition écologique de leur territoire et à l'indépendance énergétique de la France : nous serons à leurs côtés", s'est engagée Laurence Borie-Bancel, présidente du directoire de CNR.

Partis à trois, les trois principaux instigateurs (CNR, la Banque des Territoires et les quatre caisses du Crédit Agricole) en ont d'ailleurs profité pour lancer un appel du pied à la Région Sud et à la Région Auvergne Rhône-Alpes, afin qu'elles puissent également participer financièrement à ce nouvel outil. Avec l'ambition que celui-ci puisse ensuite, une fois que les premiers résultats auront été observés, faire de petits "pourquoi pas" à l'échelle d'autres territoires.