Banque des Territoires AURA : 1,2 milliards pour rénover et construire des logements sociaux

A l'heure du bilan 2021, la Banque des Territoires Auvergne Rhône-Alpes tient son cap et dévoile les grands projets de la région dans lesquels elle a investi pour faire vivre le territoire. Du tourisme au logement social en passant -entre autres- par l'industrie et la redynamisation des villes moyennes, cet organisme âgé de quatre ans a investi l'an dernier 116 millions d'euros en fonds propres et prêté près de 1,3 milliards d'euros.