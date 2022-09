ENR : comment le bordelais Valorem compte tripler ses capacités de production en Auvergne Rhône-Alpes d'ici 2025

Auvergne Rhône-Alpes deviendrait-elle le nouvel eldorado des producteurs d'énergies renouvelables ? Après les régions ventées et/ou très ensoleillées, le territoire semble désormais attirer de plus en plus d'acteurs de la filière.

Parmi les récentes arrivées notables, celle du Monpelliérain Qair qui veut produire 500 megawatts par an d'ici 2026 dans la région. Ou encore celle d'Helexia, qui, notamment grâce à la reprise de la PME iséroise Cap Sud à la barre du Tribunal de commerce, entend bien imprimer sa marque sur le marché régional de la production décentralisée d'électricité verte.

La montée en puissance de la toute jeune agence locale du Bordelais Valorem, un des pionniers de l'énergie éolienne en France, devrait marquer une étape importante dans le développement des capacités de production d'énergie renouvelable d'Auvergne Rhône-Alpes.

Un potentiel énergies renouvelables de la région « très intéressant »

Créée en 1994, notamment par Jean-Yves Grandidier toujours à la tête de l'entreprise, Valorem a d'abord appuyé son développement et sa notoriété sur l'énergie éolienne.

Avec 400 salariés et un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2021, l'entreprise affiche désormais un portefeuille diversifié d'actifs. Elle a produit 1TWh en 2021 (soit l'équivalent de la consommation annuelle de 500.000 personnes en France) et dispose de 541 MW installés dont 404 sur l'éolien mais aussi 126 MWc sur le photovoltaïque et 12 sur l'hydroélectricité.

Son modèle : investir (seul ou aux côtés de collectivités locales/coopératives agricoles etc), exploiter et conserver ses actifs sur le long terme afin d'ancrer son business model sur la vente d'électricité au réseau EDF OA. Un modèle qui participe à la résilience énergétique de la France, assure l'entreprise puisque dans ce système, ses tarifs de vente à EDF sont fixés pour 10 ou 15 ans pour chacun de ses parcs : soit environ 80 euros le MWh.

Valorem a d'abord exploré le potentiel de la façade atlantique puis méditerranéenne avant de se pencher sur celui du centre de la France. Les régions Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté lui ont semblé suffisamment prometteuses pour implanter, en 2020, une agence locale à Lyon (Valorem compte désormais six antennes en France, sans compter les bases de maintenance).

« Auvergne Rhône-Alpes présente un profil très intéressant pour nous », justifie Alexis Morin, directeur de la nouvelle agence Centre-Est de Valorem. « Pour l'hydroélectricité, les Alpes représentent un véritable intérêt avec un certain nombre de cours d'eau à exploiter. L'éolien est aussi intéressant sur certains secteurs ventés. Et puis, n'oublions pas le potentiel important de l'agrivoltaïsme ».

Alexis Morin pointe également le nombre relativement important de friches industrielles à reconvertir ainsi que le « dynamisme du territoire, très intéressant pour le développement de l'hydrogène ».

Objectif : 500 MW en 2025

Après deux premières années de préparation, Valorem Centre-Est (10 salariés) devrait désormais prendre son envol. Elle a ainsi déposé tout récemment son premier dossier : il concerne un projet important d'agrivoltaïsme dans la Nièvre élaboré en collaboration avec la chambre d'agriculture et favorisant l'installation de jeunes agriculteurs. Un projet à 35MW pour lequel Alexis Morin, le patron de l'agence régionale, espère bien obtenir les autorisations d'ici mi-2023. Deux projets dans l'Yonne sont également en préparation.

Autre projet notable : celui concernant la commune de Pont d'Ain (01) pour la reconversion en projet solaire d'un ancien projet de lotissement du bailleur social Coda devenu inconstructible. Ce dossier, qui devrait être déposé au cours du premier trimestre 2023, représente une capacité de production de 15GWh/an grâce à une puissance de 12,5 MWc.

Valorem y mènera une opération de financement participatif, à l'instar de nombreux autres projets ailleurs en France (16 millions collectés en financement participatif depuis 2012 par Valorem). D'ici à fin 2025, l'entreprise espère avoir installé 500MW en Auvergne Rhône-Alpes/Bourgogne Franche Comté. Soit plus du triple de ses capacités actuelles sur ce territoire.