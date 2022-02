Nucléaire : l'arrivée "probable" de deux réacteurs en Auvergne Rhône-Alpes se confirme, les écologistes vent debout

Avec ses quatre sites de production d'énergie d'origine nucléaire (Tricastin dans la Drôme, Saint-Alban en Isère, Cruas en Ardèche et le Bugey dans l'Ain) et 14 réacteurs nucléaires, la région Auvergne Rhône-Alpes produit déjà 80 TWh d'énergie chaque année grâce à l'atome (contre 77 en 2020) pour 13.480 MW de puissance installée. Ce qui la propulse déjà au rang de première région productrice française, en fournissant 22,4 % de l'électricité nucléaire hexagonale.

Lire aussi 14 mnNucléaire : malgré les vents contraires, une portion des 6 nouveaux EPR se jouera en Auvergne Rhône-Alpes

Et dans les éléments de prospectives soumis à EDF, une part des 6 nouvelles paires de réacteurs proposées par Emmanuel Macron comprenait au moins un site en Auvergne Rhône-Alpes, comme nous l'expliquions mi-janvier.

« Dans le cadre où le gouvernement relancerait la construction de trois paires d'EPR, soit six réacteurs, nous avions déjà identifié quatre emplacements, dont deux de manière certaine, qui sont les sites de Penly (Seine-Maritime) et de Graveline (Nord) ainsi qu'un autre, qui serait à déterminer entre Tricastin et le Bugey », affirmait EDF.