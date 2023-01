Au nom de l'entraide entre ténors du surgelé, Maison Thiriet ouvre 150 postes aux ex-Place du Marché

Le 13 janvier dernier, les quelque 1.800 salariés de Place du Marché (ex-Tourpagel) et des filiales sœurs Touparlog et Eismann apprenaient la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Le comité social et économique (CSE) avait dénoncé un processus express et espérait des indemnités supra-légales des actionnaires, les frères Bahadourian, bien positionnés parmi les 500 plus grandes fortunes de France. Placée en procédure de sauvegarde en octobre 2022, Place du Marché avait été mise en liquidation judiciaire, faute de repreneur, puisque l'enseigne de distribution lyonnaise Tazita, qui avait déposé une offre mi-décembre, a finalement fait marche arrière.

Quelques jours après la liquidation, c'est un autre acteur de la filière du surgelé et de la livraison à domicile qui se positionne dans ce dossier : Maison Thiriet, dont le siège est basé dans le Grand-Est, et qui a lancé lundi une grande campagne de recrutement, encarts publicitaires à l'appui, à destination des ex-salariés de Place du Marché.

Assurant que cette liquidation « ébranle la profession des surgelés », Maison Thiriet ouvre une hot-line dédiée.

Récupérer les salariés et les clients

« Nous les côtoyons sur le terrain, nous ne pouvions pas ne pas nous sentir concernés », affirme Christiane Bertoncini, directrice générale de Maison Thiriet à La Tribune.

L'entreprise compte recruter à terme près de 150 ancien salariés de Place du Marché à divers postes (logistique, fonctions supports...), et ce, à travers toute la France.

En deux jours, l'entreprise a ainsi déjà reçu plus d'une centaine de candidatures.

C'est aussi un effet d'aubaine pour Maison Thiriet, car les clients de Place du Marché (entre 150.000 et 250.000, selon les sources), se retrouvent privés de livraison à domicile. Et c'est la deuxième mesure de Maison Thiriet, qui affirme dans son annonce « un maintien du service de livraison à domicile partout en France pour les clients de Place du Marché ». Pour eux aussi, une hotline spécifique a été créée. « Même si nous sommes contactés par des clients dans des petits villages, nous répondons présents », souligne Christiane Bertoncini.

Déjà 4.000 nouveaux clients ont pris contact avec maison Thiriet. L'entreprise spécialiste du surgelé compte elle-même déjà près de deux millions de clients : soit un million en magasins, et un million sur le segment de la livraison à domicile.

En plus d'une progression de son chiffre d'affaires de +23% depuis 2019, c'est aussi cet afflux prévisionnel de clients qui a poussé Maison Thiriet à ouvrir ces 150 postes. L'entreprise emploie actuellement 3.000 salariés.

Quant aux acquis sociaux et aux conditions de travail, les nouvelles recrues ne conserveront pas ceux de leurs anciens employeurs. La hotline sera elle active pendant deux ou trois mois.

Contactés, ni la CGT ni FO de Place du Marché n'ont encore donné leur sentiment à ce jour sur cette campagne de recrutement, bâtie sur-mesure pour les anciens salariés.

La reprise, une option écartée dès 2020

Quitte à recruter les anciens salariés et récupérer les anciens clients, pourquoi Maison Thiriet ne s'est pas positionnée pour reprendre Place du Marché ?

« Nous avions déjà étudié l'option il y a deux ans [lorsque Toupargel était en redressement judiciaire, n.d.l.r], mais Maison Thiriet ne pouvait pas. Reprendre cette activité, cela signifiait pour nous doubler de taille et cela devenait trop compliqué car nous ne pouvions pas tout absorber. Nous avons déjà en propre toutes nos infrastructures (flotte, plateformes logistiques, centres de livraison...) », explique Christiane Bertoncini.

La directrice générale de Maison Thiriet appuie aussi le fait que « la livraison de surgelés à domicile n'est pas en difficulté », comme on a pu le lire dans la presse pour expliquer la chute de Place du Marché. « Mais c'est un métier exigeant et la livraison du dernier kilomètre doit vraiment être optimisée. »