Et si l’auvergnat Walden rachetait le réseau Relais Colis ? L'ex-fleuron de La Redoute s'apprête à changer de mains

L'an dernier, ses filiales, Movianto et Eurotranspharma avaient assuré la logistique et du transport de plusieurs millions de doses du nouveau vaccin Pfizer à travers l'Europe.

Avec 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires et quelques 5.000 salariés, le groupe auvergnat Walden (ex- EHDH) se pose comme le leader européen de la supply chain des produits pharmaceutiques depuis sa création il y a 70 ans. Mais désormais, c'est une toute autre corde que le groupe familial, dirigé par Stéphane Baudry, le petit fils de son fondateur, veut ajouter à son arc.

Car après avoir acquis le poids-lourd américain Movianto (2.500 salariés) en 2019, le groupe souhaitait renforcer son pôle de livraison express, héritier déjà, de l'acquisition de Ciblex auprès du groupe Geodis en 2014, et qui génère aujourd'hui 250 millions d'euros de chiffre d'affaires (via les sociétés Ciblex, DPXS, Eco Courses Optic, Sopharty).

Le Ceo de la branche de transport express, Walden Express International, Christophe Cornilleau, le confirme : "le marché de la livraison de colis vers le secteur BtoB connaît une croissance moyenne de 15 % par année, selon les dernières perspectives publiées par le cabinet Xerfi, et de 13% par année, si l'on prend plus spécifiquement celui des colis en points relai. Soit, rien que pour la période 2021 à 2025, une croissance attendue de 50%".

Des chiffres qui se vérifient déjà chez Walden, qui vient d'enregistrer en 2021 une croissance de +16% de ses activités en volume, et de +18% en chiffre d'affaires.

Une entrée en négociations exclusives

Désormais, c'est donc à la livraison aux particuliers que s'intéresse également Walden, à travers l'entrée en négociations exclusives pour le rachat de 100 % du capital de Relais Colis auprès du groupe New R, co-présidé depuis 2014 par Nathalie Balla et Eric Courteille.

"Cela nous permettrait de soutenir notre croissance en nous dotant de nouvelles capacités, mais aussi de nous positionner plus largement comme le numéro 2 du transport express après le groupe La Poste. Le tout, en étant en phase avec nos valeurs environnementales, car le point relai correspond à la version la plus soutenable du e-commerce", glisse Christophe Cornilleau, qui précise également que ses clients étaient demandeurs de formules comprenant aussi bien l'envoi de colis aux particuliers qu'aux entreprises.

Et à ce titre, l'ancien fleuron du groupe La Redoute (Pinault-Printemps-Redoute, devenu ensuite le groupe Kering) s'y connaît : le réseau Relai Colis s'était en effet imposé dès 1983 comme le pionnier de la la livraison en points relais au sein du paysage français. Objectif : proposer plus de simplicité et de souplesse à ses clients pour récupérer leurs achats à proximité de chez eux. Il avait ensuite progressivement élargi son champs d'action à des développements commerciaux en dehors de la Redoute, à compter de 2010.

Désormais, le réseau, qui emploie 500 collaborateurs au sein d'un réseau de 4 hubs nationaux et 25 agences régionales, livre chaque année plus de 50 millions de colis par an (soit quelques 3 millions de consommateurs chaque mois), à travers des partenariats noués avec les principaux acteurs du e-commerce, parmi lesquels La Redoute, Cdiscount, Amazon ou Vinted.

Et à travers cette opération, le transporteur Walden y voit notamment une opportunité de doubler le volume d'affaires actuel pour sa branche de transport express, pour atteindre rapidement les 450 millions d'euros, tout en allant rechercher notamment des expertises ainsi qu'un maillage plus étendu à l'échelle française (6.300 commerçants-partenaires en France pour Relais Colis qui viendraient ainsi s'ajouter à une centaine de points de proximités actuellement proposés par Walden Express.

« Devenir le numéro 2 du transport express en France »

Avec au rang des synergies potentielles, plusieurs possibilités ouvertes, même si le groupe auvergnat tient en même temps à rassurer quant à l'indépendance ainsi que la conservation de l'identité du réseau Relais Colis :

"Cela fait partie de la culture d'intégration de Walden que de conserver l'indépendance des sociétés que nous rachetons. Nous avons nous aussi beaucoup à apprendre sur non du e-commerce avec Relais colis, même si nous aurons des synergies évidentes avec notre tête de pont du transport express qu'est Ciblex, avec laquelle on pourrait imaginer par exemple des synergies sur le plan de transport ou de livraisons du dernier kilomètre", complète le Ceo.

Christophe Cornilleau le garantit même : "nous aurons besoin de toutes les compétences des équipes présentes, car nous sommes bien sur l'objectif qui est de soutenir la croissance de notre pôle de transport express. D'ailleurs, assurer une croissance de 15 % sur un marché comme celui-ci suppose d'ouvrir des agences tous les ans, cela passera donc par de la croissance et des augmentations d'effectifs".

En attendant une possible finalisation du deal "au premier trimestre 2022", cette transaction devra recevoir l'aval des instances représentatives du personnel de Relais Colis, dont la consultation a démarré, ainsi que le feu vert des autorités de la concurrence.