Réouverture des salles de sport : le plan de l'Appart Fitness pour reconquérir ses adhérents

La journée résonne comme une nouvelle rentrée, en dehors de tout timing habituel. Car ce mercredi, la troisième étape du plan de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron ne comprend pas seulement les restaurants : les adeptes de la pratique sportive sont également concernés, avec la réouverture désormais actée des salles de sport, toujours selon un protocole sanitaire établi avec le gouvernement.

Et selon Thibault de Morel, directeur marketing de l'Appart Fitness, dont le réseau de 100 clubs de fitness est né à Villeurbanne en 1997, les adhérents ont commencé à se manifester dès les derniers jours pour réserver leurs abonnements. « On observe une très bonne activité, supérieure à nos attentes », précise-t-il, sans pour autant s'avancer sur des chiffres à ce stade.

Car ce mercredi signe le début d'une nouvelle étape pour les 100 salles de sport du groupe, dont la moitié sont positionnées en franchise et l'autre moitié en filiales. Toutes réouvrent leurs portes le même jour, avec un protocole sanitaire semblable à celui du premier déconfinement : à savoir une jauge de fréquentation fixée à 50%, le port du masque lorsque les adhérents circulent, ainsi que la matérialisation de sens de circulation, etc.

Au final, l'Appart Fitness est assez confiant dans la mise en place de ces règles : « C'est presque devenu une habitude. D'autant plus que nous réouvrons sur une période proche de l'été, où la fréquentation de nos salles est déjà presque divisée par deux habituellement ».

« Certains n'avaient pas compris qu'ils pouvaient mettre leur abonnement sur pause et reviennent actuellement se réabonner. Mais nous estimons qu'il va falloir plusieurs mois, probablement jusqu'à 18 mois environ, pour revenir à l'équilibre ».

C'est pourquoi, en vue de conserver ses 400 salariés (dont une poignée ont quitté l'entreprise durant la crise et devront être remplacés), l'Appart Fitness espère encore la poursuite des aides de l'Etat, et notamment une prise en compte d'une partie des charges fixes, le temps de remonter en puissance.

Ce syndicat professionnel, qui rassemble en effet près de 1.700 clubs de remise en forme (soit environ 30% du marché global de près de 4.500 salles de fitness à l'échelle de l'Hexagone), espère ainsi limiter la chute du secteur, fortement ébranlé après 9 mois de fermeture.

A ce sujet, le fondateur et pdg de l'Appart Fitness, Patrick Mazerot, également vice-président en charge de la branche Fitness du syndicat, estimait lui-même qu'en plus des 500 salles françaises qui auront déposé le bilan avant la réouverture, près de 10% des 4.000 établissements restants en France dans son secteur seraient en danger au cours des six prochains mois. Avec en cause, un volume d'activité réduit qui ne leur permettra pas de régler leurs charges fixes.