Dérèglement climatique : comment les fromages AOP tentent de s'adapter aux conditions extrêmes

Les épisodes extrêmes sont de plus en plus fréquents... Et surtout le climat change avec des chaleurs de plus en plus excessives en été. Selon le Ceraq (Centre de Ressources pour l'Agriculture de Qualité et de montagne), la Haute-Savoie a subi une hausse de la température moyenne de 2,4°C entre les décennies 1962-1991 et 1992-2021. Idem pour le Puy-de-Dôme qui, lui, enregistre + 2,5°C sur la même période.

Les journées chaudes à plus de 25 degrés sont notamment plus nombreuses (+ 23 jours à Bourg Saint Maurice, par exemple). Quant à la durée d'enneigement, elle diminue (de 34 à 22 jours en cinquante ans). Avec des conséquences pour les troupeaux de ces départements, mais aussi pour les exploitants agricoles et les laiteries. Et ce n'est pas anodin pour les filières Appellation d'origine protégée (AOP) qui doivent respecter un cahier des charges strict et précis.

Dérogations temporaires

En 2003, 2018 puis 2022, le syndicat interprofessionnel du fromage Abondance (SIFA) a ainsi été contraint de demander une modification temporaire des règles auprès de l'INAO, l'institut national de l'origine et de la qualité, en charge des signes officiels d'identification. Même requête ces dernières années pour le Bleu d'Auvergne ou la Fourme d'Ambert.

« Le cahier des charges nous impose 150 jours de pâturage minimum. Mais ces dernières années, nous avons fait face à des périodes où il n'y avait plus de végétation. L'excès de chaleur crame les végétaux et cela peut être long à repartir. Nous devons alors solliciter nos stocks de fourrage d'hiver », précise Nicolas Cussac, producteur de Fourme d'Ambert à Saint-Flour et président du syndicat interprofessionnel du Bleu d'Auvergne.

Cet éleveur de vaches Montbéliarde, installé à 1.000 mètres d'altitude dans le Cantal, explique devoir aussi mettre en place une autre gestion dans son exploitation. Il sort désormais ses bêtes plus tôt dans l'année, avant le 1er avril, et les laisse en pâturage plus tard dans l'automne. Mais là où, il y a vingt ans, il donnait un peu de fourrage l'été à ses vaches en complément du pâturage, il est contraint, ces dernières années, de les rentrer à l'intérieur des bâtiments pendant un mois face à la chaleur. « Elles ne mangent pas assez dehors et il y a des problèmes d'abreuvement », témoigne le producteur.

Réécriture du cahier des charges à l'étude

Pour ces deux fromages auvergnats, les syndicats viennent de faire parvenir à l'INAO une proposition de réécriture des cahiers des charges. Une commission d'enquête doit être nommée en septembre pour étudier les assouplissements pérennes demandés et commencer un travail avec les producteurs.

« Nos cahiers des charges datent de 10-15 ans, or le climat change très vite. Nos demandes de dérogations étaient tellement régulières que cela a démontré qu'il y avait un problème et un besoin d'adaptation, à la fois sur la durée du pâturage et sur l'autonomie fourragère », explique le président du syndicat interprofessionnel du Bleu d'Auvergne qui compte plus de 1.300 producteurs.

L'achat de fourrage à l'extérieur de l'aire géographique de l'appellation est, en effet, encadré et interdit. Or, la production locale ne suffit pas toujours ces dernières années. Du côté des Alpes, les problématiques sont les mêmes pour les 165 producteurs de lait de la filière Abondance.

« Une réflexion est aussi lancée, de notre côté, sur une possible réécriture du cahier des charges. En attendant, nous mettons en place des solutions dans les fermes pour être plus résilient. Nous optimisons au mieux le pâturage. Nous alternons par exemple la fauche et le pâturage, les fauches précoces et tardives. Nous laissons pousser l'herbe et grainer à tour de rôle dans les parcelles tous les 4-5 ans... », liste Joël Vindret, directeur du syndicat interprofessionnel du fromage Abondance.



Valoriser et préserver l'herbe

Pour cela, les éleveurs s'entourent de spécialistes, notamment Stéphanie Lachavanne, conseillère en agro-fourrage à la Chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc.

« Il n'y a pas de recette miracle et il y a des limites à ce qu'il est possible de faire par rapport au climat, mais nous pouvons trouver des solutions. Au-delà de la technique autour des prairies, il faut aussi avoir une approche plus globale, à l'échelle de l'exploitation et de son modèle », explique cette professionnelle.

Par exemple, certains exploitants réfléchissent à réduire la taille de leurs troupeaux ou à se diversifier. Des modifications de trajectoire qu'il faut bien étudier afin de conserver une rentabilité économique, d'autant que le lait pour les fromages AOP est bien payé.

« Au moment de la canicule de 2022, certains éleveurs ont fini l'été avec une telle perte fourragère, qu'il ont dû décapitaliser leur troupeau (vendre des bêtes, ndlr) car ils avaient peur de ne plus avoir assez pour nourrir leurs animaux en hiver. C'était la première fois. Ce n'est pas une décision facile car ce sont des années de travail et cela veut dire moins de lait et moins de produits. Heureusement, la fin de l'année a été meilleure mais cela a ouvert une vraie réflexion », raconte Stéphanie Lachavanne.

Nouvelles espèces fourragères

Afin de s'adapter, le syndicat interprofessionnel du fromage Abondance travaille aussi sur la plantation de nouvelles espèces fourragères plus résistantes, comme la chicorée, mais aussi le sorgho ou encore le moha, venus des pays chauds notamment d'Afrique.

« Sur les prairies temporaires, où il est possible de planter, nous envisageons d'autres variétés. Mais avant de demander les autorisations, nous faisons des tests. Ce travail d'expérimentation doit nous assurer notamment que cela ne modifie pas le goût ou la qualité du fromage in fine. Car nous souhaitons absolument conserver l'AOP, qui permet de mieux valoriser le lait », souligne Joël Vindret.

En Auvergne, les syndicats du bleu et de la fourme d'Ambert incitent les éleveurs à planter, sur les prairies temporaires, des mélanges de graminées et de petites légumineuses comme le trèfle ou le potier. Avec l'objectif de répondre à des enjeux d'autonomie protéique et de résilience face au réchauffement climatique.

D'autres actions sont aussi menées comme remettre de l'ombrage dans les prairies avec la plantation d'arbres, l'isolation des bâtiments agricoles contre la chaleur ou le développement d'aires de stockage supplémentaires pour entreposer le plus de foin possible pour les périodes difficiles.