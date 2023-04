N2JSoft, la discrète fintech lève 24 millions d’euros pour sa solution de gestion des notes de frais

« Nous sommes un peu la fintech à la campagne. On avance discrètement, en dessous des radars et loin de l'effervescence parisienne, mais on avance sûrement », sourit Nicolas Dubouloz. Avec son associé Jean-Joseph Reslinger, ils viennent de boucler une levée de fonds de 24 millions d'euros auprès du fonds américain PSG Equity pour accélérer leur entreprise, N2JSoft, créée en 2015 sur la base d'une solution logicielle de gestion automatisée des notes de frais.

Dans un contexte de restriction drastique des financements accordés par les investisseurs au secteur de la tech, l'entreprise aindinoise a réussi à convaincre un poids lourds des fonds spécialisés dans les logiciels. PSG Equity gère 14 milliards de dollars d'actifs, dont 4 milliards en Europe. Parmi sa dizaine de participations en France : Zenchef, Whoz, Artur'in ou encore Imaweb. Sa cible : les entreprises rentables, et à forte croissance. Deux critères que se targue justement de remplir N2JSoft.

10.000 clients

En sept ans, et en toute discrétion, avec sa solution baptisée N2F, la PME de 90 salariés s'est constitué un portefeuille de 10.000 clients en France et en Europe, représentant 250.000 utilisateurs. Conçue à l'origine pour les PME, la solution cible désormais toutes les tailles d'entreprise. Parmi ses grands comptes : Free en France, Babolat, Cultura ou encore Bioderma. L'entreprise, rentable depuis trois ans, ne communique pas son chiffre d'affaires mais se présente comme un des leaders européens de la simplification de la gestion des notes de frais.

« Nous permettons de diviser par quatre le temps de traitement, avec par exemple un scan intelligent qui récupère toutes les informations nécessaires en instantané, le plus rapide du marché, un système d'archivage numérisé à valeur probante, un système anti-fraude automatisé etc », vante Nicolas Dubouloz.

Grâce à cette levée de fonds et à l'expertise de son nouvel actionnaire, elle prévoit d'accélérer fortement en Europe en multipliant par 10 le nombre de clients, pour atteindre donc 100.000 clients et un volume annuel de revenus récurrents de l'ordre de 100 millions d'euros.

Le tout dans un fort contexte concurrentiel où de nombreuses fintechs mais aussi certains gros acteurs (bancaires notamment) ont développé, eux aussi, des solutions de gestion simplifiée des notes de frais. « Quand nous nous sommes lancés, il n'y avait pas vraiment de solution. Aujourd'hui, c'est vrai, ce n'est plus le cas, l'offre est beaucoup plus abondante. Cette multiplication des acteurs ne constitue pas un problème selon moi pour notre croissance, au contraire, cela facilite l'évangélisation du marché. Je rappelle que l'Europe compte 20 millions d'entreprises, nous en visons 100.000 et nous laissons les 19,9 millions qui restent à nos confrères », ironise le co-fondateur de l'entreprise.

200 recrutements

Ce tour de table doit également permettre à N2JSoft de renforcer sa R&D pour poursuivre sa diversification. Après la gestion des notes de frais, elle avait lancé il y a 18 mois une solution de gestion des congés (« plusieurs centaines de clients » revendiqués). Elle planche actuellement sur un nouveau module destiné à la gestion des entretiens professionnels. « Notre ambition est de réussir à simplifier tous les processus chronophages d'une entreprise sans valeur ajoutée », résume Nicolas Dubouloz.

Pour porter cette croissance, N2JSoft devrait recruter environ 200 personnes dans les 5 prochaines années. Déjà, une quarantaine de postes est ouverte.