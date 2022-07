Face à Moody’s ou S&P, l’agence de notation Ethifinance vise aussi les ETI et les PME

Standard and Poor's, Moody's et Fitch détiennent plus de 90% du marché européen de la notation financière. Une quinzaine d'agences se partagent le reste du gâteau. Parmi elles, la française Ethifinance est 7e sur le podium européen. Elle est issue du rachat, en 2017, de l'agence de notation extrafinancière et spécialiste de l'investissement socialement responsable Ethifinance par Spread Research, agence lyonnaise de notation financière et d'analyse crédit.

Une levée de fonds de 30 millions à venir pour conforter ses positions européennes

Afin de renforcer ses positions et sa notoriété sur un marché où la taille de l'agence est capitale pour convaincre les investisseurs de la crédibilité des notes attribuées, Ethifinance souhaite grossir. Elle a déjà racheté, en début d'année, Axesor Rating, agence de notation espagnole. Désormais fédérées derrière la bannière Ethifinance, elles pèsent ensemble quelque 13 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 110 collaborateurs. D'ici 2024, l'ambition est de passer le cap des 20 millions.

Pour porter ce développement, le groupe, détenu par le family office Andromède (Hériard-Dubreuil), s'est lancé dans un processus de levée de fonds. L'ambition : lever 25 à 30 millions d'euros d'ici à la fin de l'année pour soutenir une stratégie de croissance externe.

« Nous ne cherchons pas à nous positionner frontalement face aux gros acteurs comme S&P ou Moody's qui ne travaillent qu'avec les grands groupes. A côté de nos clients du SBF 120, nous voulons plutôt aller chercher les ETI et les PME, toutes ces entreprises qui n'ont pas besoin d'être notées par des agences américaines. Nous sommes d'ailleurs confortés dans ce positionnement par les institutions européennes qui souhaitent voir émerger une alternative solide au monopole de ces géants anglo-saxons», explique Bertrand Potier, directeur commercial du groupe et basé à Lyon.

Alternative aux "big Three" qu'Ethifinance compte bien incarner en devenant l'agence européenne de référence. Une agence au regard ESG différenciant, grâce à son positionnement pionnier sur le sujet dès 2004.

« Les entreprises européennes, par leur prise de conscience, leurs actions et leurs trajectoires en matière d'impacts financiers et ESG, doivent impérativement contribuer à la transition vers une économie responsable qui profite à tous. Ethifinance est en marche pour exporter le savoir-faire ESG à la française et créer un leader européen sur nos domaines d'expertise », précise Carole Sirou, ex de Standard &Poor's ratings et toute nouvelle présidente exécutive du groupe Ethifinance.

En pointe sur l'analyse crédit indépendante

En parallèle, Ethifinance compte poursuivre le déploiement de ses autres activités, dont le risk modeling pour les banques mais aussi la recherche et la notation du crédit. Activité dont le cœur névralgique se trouve à Lyon. « Nous sommes leader européen sur ce marché», assure Benjamin Sabahi, responsable du pôle crédit research au sein du groupe. « Nous ne sommes que trois indépendants en Europe et nous avons engrangé de très nombreuses parts de marché ces quatre dernières années ». Avec une problématique : les recrutements. Ethifinance est de plus en plus concurrencée sur ce sujet par les fonds d'investissement.