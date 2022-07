Thermalisme : en Auvergne la filière se mobilise pour recruter des médecins spécialisés

Sans médecin thermal, pas de thermalisme. Dans les stations thermales, et dans le cadre d'une cure conventionnée, le rôle du médecin thermal est fondamental. Il garantit la capacité à suivre les 18 jours de traitement mais crée également la liste des soins thermaux qui seront dispensés pour le traitement de la pathologie : l'ordonnance de cure. Le suivi médical qu'il opère ponctuera également les 3 semaines de cure. Donc c'est peu dire que sa présence en station conditionne le maintien de l'activité sur le territoire.

Du fait du départ à la retraite, pas toujours remplacé, de plusieurs praticiens en station et d'une tendance générale positive depuis 2009 (hors crise sanitaire) quant à la fréquentation des cures, les besoins en médecins thermaux se sont intensifiés ces derniers mois.

Les médecins en exercice dans les stations sont très sollicités et "débordés", comme en témoigne le Docteur Laure Dallançon, médecin thermal depuis une dizaine d'années à Bourbon-l'Archambault : "Les mois d'activité thermale, entre mars et novembre, sont très intenses et laissent peu d'autres horizons que les consultations de curistes, au nombre de trois dans le cadre du forfait thermal. Nous avons absolument besoin de renfort !"

"Toutes les régions souffrent et notre démarche collective est enviée"

Auvergne Thermale, l'association qui travaille à la promotion et au développement du thermalisme dans les onze stations thermales d'Auvergne, a pris conscience de cet enjeu crucial au cours de l'année 2019. Pour répondre à ce besoin, elle a organisé une journée de sensibilisation à la médecine thermale, ouverte à des praticiens de tout le pays au Casino de Royat début 2022. "La recherche de médecins thermaux au plan d'actions collectives nous a mobilisés dès lors" confie Stéphane Huin, directeur de la communication et du développement Auvergne Thermale.

Le renfort d'une revue médicale, "Egora - Le Panorama du Médecin" et la mise en place de campagnes ciblées et offensives se sont avérés être déterminants dans la réussite de cette mission." Étape importante dans cette recherche de praticiens : l'organisation par Auvergne Thermale d'une journée de sensibilisation à la médecine thermale et de recrutement en janvier au Casino de Royat. L'invitation à participer à cette journée avait été lancée à de nombreux médecins généralistes ou spécialistes, et malgré le contexte de crise sanitaire et d'emplois du temps bien remplis, une dizaine d'entre-eux avaient fait le déplacement depuis plusieurs régions de France dont les Hauts de France, l'Ile-de-France, la Savoie ou Aveyron...

L'ensemble des stations d'Auvergne Thermale présentaient leurs atouts respectifs lors d'une plénière puis en entretiens individuels. Depuis, sur les neuf médecins installés grâce à Auvergne Thermale, sept sont salariés. "Les facilités d'installations sont nombreuses et variables selon les stations : mise à disposition de cabinet médical, de matériel, de logement, aides financières notamment dans les Zones de Revitalisation Rurale et d'Intervention Prioritaire, aide pour la recherche d'emploi du conjoint si besoin..." détaille Stéphane Huin, qui reconnaît que toutes les stations de l'hexagone sont concernées par le problème. "C'est aussi dur de trouver au niveau national, toutes les régions souffrent et notre démarche collective est enviée."

Déjà, dès janvier 2020, un premier médecin, le docteur Laclaire, avait signé son contrat de travail en tant que médecin salarié dans le pôle médical thermal de Bourbon-Lancy. Suivront d'autres médecins très vite séduits par les propositions de postes dans cette station mais également à Evaux-les-Bains, Châtel-Guyon ou bien encore La Bourboule. Des discussions autour des diverses possibilités d'installation continuent à l'heure actuelle, laissant envisager des concrétisations au fil de l'eau.

L'organisation de la journée a eu un autre mérite : susciter l'intérêt d'une quarantaine de médecins, n'ayant pu y participer mais envisageant une installation en station thermale à plus ou moins long terme. Une grande partie d'entre-eux sont particulièrement séduits par l'opportunité d'être salariés dans un établissement thermal, carte maîtresse activée depuis quelques années. Des facilités d'installation en tant que médecin libéral et la possibilité d'exercer à la fois la médecine thermale et la médecine générale ont également leurs adeptes. Auvergne Thermale tient un état des lieux très précis et régulièrement actualisé des postes disponibles et organise des visites / découvertes en stations avant installation pour certains candidats.