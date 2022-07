Cybersécurité : Hackuity accélère le déploiement de sa plateforme de gestion des vulnérabilités

En 2021, plus d'une entreprise française sur deux a subi au moins une cyberattaque selon le baromètre de la cybersécurité en entreprise CESIN 2022. Dans le monde, selon Cybersecurity ventures, ces cyberattaques auraient couté quelque 6.000 milliards de dollars de dommages. Un chiffre annoncé à 10.500 milliards à l'horizon 2025...

C'est dans ce contexte particulièrement sensible - encore plus surveillé depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine -, que la start-up lyonnaise de cybersécurité Hackuity accélère son développement. Après avoir levé 12 millions d'euros il y a trois mois, auprès du fonds d'investissement Sonae IM et de la Banque des Territoires, elle annonce le recrutement d'une soixantaine de collaborateurs à Lyon, Paris et Singapour.

Repérer et prioriser les vulnérabilités

Créée il y a trois ans par Patrick Ragaru et Pierre Polette, déjà multi-entrepreneurs et ex-cadres dirigeants d'Orange Cyberdéfense, Hackuity a développé une plateforme de gestion des failles de sécurité.

« Une grande entreprise, utilisant de nombreux systèmes informatiques, peut être exposée à des millions de failles de sécurité... Impossible de toutes les corriger, il y a forcément un goulet d'étranglement humain et/ou financier pour apporter l'intégralité des correctifs. Notre solution permet de les détecter avant qu'elles ne puissent être exploitées à des fins malveillantes par des cybercriminels et de prioriser leur correction, grâce à notre algorithme, en fonction de leur importance, du secteur d'activité de l'entreprise etc », explique Patrick Ragaru. Hackuity automatise ensuite la mise en place des correctifs nécessaires.

Multiplier le chiffre d'affaires par six en deux ans

Commercialisée depuis mars 2020, après plus d'un an de R&D, Hackuity a séduit une quarantaine de grandes entreprises (dont Sanofi par exemple), pour un chiffre d'affaires récurrent d'un million d'euros. Ambition sous deux ans : multiplier ce chiffre d'affaires par six. Grâce à la levée de fonds de mars derniers, la start-up poursuit sa roadmap technologique pour booster, notamment, la performance de son algorithme de priorisation et de ses procédures d'automatisation.

Hackuity compte en parallèle se déployer à l'international, notamment en Europe et en Asie. Elle a d'ailleurs ouvert, en début d'année, un bureau à Singapour. « Nous sommes en train d'ouvrir également à Londres et aux Pays-Bas. En 2023, notre objectif est de réaliser 40% de notre chiffre d'affaires en dehors de la France, contre 10% aujourd'hui. Nous voulons devenir un champion européen », précise le dirigeant.

En concurrence avec Israël et les Etats-Unis pour le recrutement

La jeune pousse s'appuie actuellement sur une équipe de 35 collaborateurs (soit un doublement depuis le début de l'année) mais pour mener à bien sa montée en puissance, elle va devoir recruter encore environ 90 salariés d'ici 2023.

Un challenge ambitieux dans un contexte du marché de l'emploi très tendu mais qui s'avère un des principaux enjeux de développement d'Hackuity. « Nous commençons à être en concurrence, sur le recrutement (comme sur le business d'ailleurs) avec des entreprises israéliennes et américaines. La bataille va être rude mais nous sommes optimistes », affirme Pierre Ragaru.