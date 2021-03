ACI Groupe : cet industriel lyonnais qui a repris 11 entreprises depuis la crise Covid

Le lyonnais ACI Groupe prépare une levée de fonds de trois à cinq millions d'euros pour la fin 2021 en vue de financer d'autres acquisitions à venir. (Crédits : DR)

RELANCE. Alors que certains industriels ont décidé de freiner des quatre fers, le fournisseur de rang 1 et 2 pour l'aéronautique, l'automobile, le ferroviaire et la défense ACI Groupe a au contraire choisi d'accélérer fortement sa stratégie, en capitalisant sur le Plan de relance. Créée de toutes pièces en 2019 par deux cadres issus de grands groupes (Airbus, Aubert et Duval, WeAre etc), cette ETI lyonnaise vient de reprendre une dizaine de PME en pleine crise et prévoit de lever 3 à 5 millions d'ici la fin de l'année pour booster encore son déploiement.