Régionales 2021 : les enjeux du scrutin en Auvergne Rhône-Alpes, vus par la rédaction

Alors que le président sortant LR Laurent Wauquiez brigue un second mandat, une surprise viendra-t-elle perturber la donne ?

Tout au long de cette campagne, à la fois longue mais aussi étouffée par les enjeux de la crise sanitaire, le candidat LR, déclaré au dernier moment, est resté favori dans les sondages.

Avec, selon les dernières projections réalisées par OpinionWay/CNews, publiées le 09 mai dernier, 35% des des intentions de vote seraient en effet attribuées à Laurent Wauquiez. Un score qui le placerait ainsi devant le RN Andréa Kotarac (22%), et le LREM Bruno Bonnell (15%). Et ce, malgré une forte abstention annoncée en AuRA comme à l'échelle nationale, qui ne mettraient pas en danger sa réélection.

La gauche, qui n'avait pas réussi à s'unir pour ce premier tour, fermerait ensuite la marche avec 11% donnés pour la socialiste Najat Vallaud-Belkacem, qui demeure toutefois au coude à coude avec sa rivale EELV, Fabienne Grébert (à 10%).

Mais dans une campagne dominée par une surenchère sur les enjeux de sécurité -qui n'est pourtant pas une compétence régionale-, et également par l'absence de grands débats -seul un plateau télévisé a rassemblé 7 des 9 candidats sur France télévisions-, certains comme le marcheur Bruno Bonnell ou encore l'écologiste Fabienne Grébert, veulent encore croire à une "surprise".

Aux municipales et métropolitaines de juillet dernier, les écologistes Grégory Doucet et Bruno Bernard avaient notamment déjoué les pronostics. Détrônant contre toute attente et malgré une forte abstention, l'ex-maire et ministre LREM Gérard Collomb, ainsi que son colisitier David Kimelfled à la métropole de Lyon.

La socialiste Najat Vallaud Belkacem l'affirmait elle-même : "c'est dans cette dernière ligne droite que le jeu s'ouvre".

Les questions de ce premier tour

Plusieurs questions demeurent : le président LR pourra-t-il réellement s'assurer d'une avance confortable pour ce premier tour ? Et quel sera le score du RN, dans un territoire où ses scores ne dépassaient pas jusqu'ici 22% en 2015 ?

Et quid du résultat du candidat marcheur, Bruno Bonnell, qui sera chargé de porter le bilan du gouvernement en cette période de pandémie, au moment même où le déconfinement s'amorce ?

D'un autre côté, la vague verte qu'ont connu les villes de Lyon, Grenoble, Annecy et plus marginalement Chambéry pourra-t-elle se reproduire dans cette nouvelle échéance, et un scrutin qui lui est habituellement aussi moins favorable ?

Et quid du PS, qui après sa défaite dans un duel entre Jean-Jack Queyranne et Laurent Wauquiez en 2015, avait laissé un goût amer au parti, confirmé ensuite par les échéances de 2017 et 2019 ?

Le second tour déjà dans le viseur

Rapidement, la question sera également de savoir comment pourrait se dessiner le jeu des alliances du second tour, notamment à gauche, où un "deal" non conclu au premier tour semble pourtant presque "acquis" comme une certitude au second, dans la perspective de "faire barrage" à Laurent Wauquiez. Les trois principales listes (PS, EELV et LFI) parviendront-elles ) un accord, et surtout, à une tête de liste commune ?

Du côté de LREM, le marcheur Bruno Bonnell a déjà rappelé plusieurs fois que la situation de PACA ne s'appliquerait pas à la Région AURA. Comprendre : il ne s'alliera pas avec Laurent Wauquiez. Reste à savoir quels seront les contours de ce second tour, et la nature du score réalisé par le RN Andrea Kotarac.

Les électeurs d'Auvergne Rhône Alpes pourraient, selon les premiers scénarios, se diriger vers une quadrangulaire LR, RN, LREM et Partis de gauche, où le candidat Laurent Wauquiez est pour l'heure donné gagnant, quelles que soient les combinaisons réalisées, avec 39 à 40% des intentions de vote, contre 22 à 23% pour une liste unifiée de gauche en fonction de sa tête de liste. Tout juste devant le RN Kotarac (22%) puis le LREM Bonnell (16%).

Autre facteur qui pourrait peser : le taux d'abstention de ce premier tour, qui pourrait s'élever, selon les sondages, à un niveau historique de 60% à l'échelle nationale d'après une enquête Ipsos. Selon Ipsos, près de 77% des moins de 35 ans notamment pourraient s'abstenir. Un tel niveau d'abstention pourrait cependant mener à une poussée des franges extrêmes.

Retour sur les principaux enjeux de cette campagne

En attendant de pouvoir décrypter les enjeux de cette première marche vers l'Hôtel de région, le bureau régional de La Tribune sera à vos côtés pour revenir sur les enjeux de ce premier tour, à travers les dossiers déjà publiés ci-dessous :

Le face à face :

A gauche, le match final. Najat Vallaud Belkacem, ou la renaissance du PS par le social et l'emploi

A gauche, le match final (1/2) : L'EELV Grébert, qui veut parler écologie et réindustrialisation

Le carnet de Campagne :

Visite éclair de Castex, fiche Wikipédia de Grébert, ou petits courriers des soutiens de Wauquiez...

Premier débat télévisé pour les candidats en AURA : un match Wauquiez-Belkacem se dessine

Les dossiers clés :

Quels enjeux pour le grenier agricole et viticole d'Auvergne Rhône-Alpes ?

Pourquoi la formation professionnelle cristallise le débat

La montagne, future ligne de crête pour les candidats

La LGV Lyon-Turin, le dossier (à 700 millions) qui sera sur la table du futur exécutif

RER à la lyonnaise : un dossier qui illustre l'avant-match des régionales ?

Réforme territoriale : cinq ans après la fusion, l'ex-Auvergne se sent encore "délaissée"



Cinq ans après, quelle identité territoriale pour la "super région" Auvergne Rhône-Alpes ?

Auvergne Rhône-Alpes, cette petite France qui résiste pas la crise

Les attentes



Les CCI d'Auvergne Rhône-Alpes ne veulent pas (non plus) être oubliées

Ce que les filières industrielles attendent du futur exécutif

La feuille de route du futur exécutif régional, vue par le Ceser

Ce que les usagers de la SNCF attendent du futur exécutif (et ce n'est pas le train à hydrogène)

Interviews et portraits des candidats

Le candidat" Laurent Wauquiez met un coup d'accélérateur sur la sécurité face au RN

Le travail d'un président de Région : aller chercher l'argent là où il est" (Najat Vallaud-Belkacem, PS

Bruno Bonnell (LREM) : "Sur le plan de l'écologie, le développement technologique sera la réponse"

"Nous rassembler pour battre Laurent Wauquiez avec un projet de société" (Fabienne Grébert, EELV AuRA)

Andrea Kotarac : au cœur de la pensée « localiste » de l'étoile montante du RN

La vie de la campagne

Régionales 2021 : en AURA, l'opposition parviendra-t-elle à renverser la donne ?

La Région AuRA conduira-t-elle une femme au second tour ?

Ce "oui" tant attendu, qui lance Laurent Wauquiez dans la course

Laurent Wauquiez dévoile son plan de campagne

Régionales 2021 : la perspective d'une union de la gauche s'éloigne avec la candidature de Najat Vallaud-Belkacem

Trois mois avant les Régionales, une bataille juridique s'annonce entre Laurent Wauquiez et l'opposition PS

Liquidé en 2015, le dossier ERAI rebondit à quelques semaines des Régionales 2021

Bonne lecture !