Elle fabrique des tapis roulants destinés, non pas aux salles de sports, mais aux bureaux, avec un objectif précis : proposer aux salariés de faire de l'exercice en travaillant. L'idée est née avant la crise sanitaire, dès 2013, mais elle a pris un autre tournant depuis le Covid.

« Avec 15 kilos de trop, je m'étais moi-même rendu compte que je devais faire davantage d'activité physique, mais je n'avais pas le temps de faire du sport... alors je me suis mis à marcher sur un tapis que j'ai bricolé », explique son fondateur, Marc Thouvenin, à l'époque en surpoids.

Il imagine alors un tapis de marche qui puisse s'insérer sous un bureau, spécialement adapté, pour combiner le travail et la marche.

Son bricolage est une réussite : « J'ai fait 500 kilomètres le premier mois. Je marchais presque toute la journée, et cela m'a fait un bien fou. » Le poids superflu sera alors largement perdu en deux ans.

A la tête à l'époque d'une agence de marketing à Collonges-sous-Salève (Haute-Savoie), Marc Thouvenin entrevoit le potentiel d'un tapis de marche. Il cède alors son agence à un de ses clients et crée Activup à Archamps, situé à deux pas.

Une pandémie, deux effets contradictoires

Jusqu'en mars 2020, l'entreprise se développe progressivement, en faisant connaître cette nouvelle posture de travail, consistant à marcher en travaillant. Activup parvient à se faire un créneau parmi les indépendants et dans les grandes entreprises ouvertes aux bienfaits de l'activité physique au travail.

Des équipements sont livrés chez Facebook et Google, « et chez la moitié des entreprises du CAC40 », se félicite Marc Thouvenin.

Activup doit cependant évangéliser ses prospects, en précisant certaines modalités de son outil : « Le corps peut par exemple s'exercer sans que les mains ne bougent : il n'y a donc aucune gêne pour taper à l'ordinateur », montre Marc Thouvenin, installé à son bureau de marche.

Celui-ci vante également l'intérêt de l'activité physique au travail, qui permet d'augmenter la quantité d'oxygène dans le sang au bout de quinze minutes, précise-t-il. « Les hormones d'endorphine sont secrétées et boostent l'énergie », ajoute le dirigeant.

Après le confinement, le boom de l'activité à domicile

Si la première partie de la crise sanitaire aura plutôt eu pour effet de bloquer tout investissement dans le mobilier de bureau de la part des entreprises, elle a aussi renversé une tendance en démontrant aux salariés en télétravail qu'il pouvait être utile de s'équiper en matériel de remise en forme également à domicile. « Ils se sont aperçus que c'était critique pour leur santé ; cela avait du sens pour eux de s'équiper à la maison », pointe le dirigeant d'Activup.

Et depuis la réouverture des entreprises, les commandes reprennent également : de quoi permettre à Activup de se retrouver à cumuler deux marchés bien distincts. Celui de l'entreprise, où ses tapis de marche sont partagés et utilisés à longueur de journée, tandis qu'à la maison, ses équipements sont généralement utilisés une à deux heures par jour.

La société s'est même ouverte à la location (pour un tarif démarrant à 99 euros par mois) lui permettant de faire tester ses tapis, mais aussi d'adapter leur usage aux incertitudes qui demeurent quant aux conditions présentes sur les lieux de travail, entre confinements et déconfinements.

Des ventes qui explosent

Après avoir maintenu son chiffre d'affaires en 2020, Marc Thouvenin s'attend à « exploser » ses ventes en 2022. « Tout se cumule : le segment du travail à domicile va fortement croître, et les entreprises vont rattraper leurs années sans dépenses en mobilier de bureau », souligne-t-il.

Cette reprise des investissements des entreprises laisse présager de beaux jours pour Activup. Le bureau de marche est un argument pour accompagner le retour sur site de leurs employés. Et certaines louent des flottes de bureaux de marche pour leur personnel, destiné à travailler à domicile sur le long terme.

Activup vient de recruter trois employés, et prépare une levée de fonds de 500.000 euros en 2022, pour moitié en capital et pour moitié en dette. Une deuxième tranche sera levée en 2023. « Ces opérations visent à financer notre modèle de location et nos investissements technologiques » précise Marc Thouvenin.

Le dirigeant ne manque pas de projets à court terme. Il prévoit de développer sa production en France, pour l'instant limitée à la moitié des équipements. Une gamme de services sera également proposée, pour accompagner l'utilisation avec des conseils et des logiciels de motivation pour atteindre des objectifs d'activité physique. Et le développement commercial sera focalisé sur la recherche de partenaires revendeurs dans différents pays. Activup, qui vend en direct dans quinze pays, souhaite distribuer la majorité de ses ventes à travers de tels revendeurs d'ici 2023.