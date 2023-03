Avec son observatoire national des bâtiments, URBS veut accélérer la transition énergétique du parc bâti

En moins d'un mois, l'observatoire national des bâtiments lancé par l'entreprise stéphanoise URBS affiche déjà plus de 6.000 inscrits. Il devrait passer la barre des 10.000 avant l'été. Parmi eux, des collectivités locales, des agences d'urbanisme, des bureaux d'études, des agents immobiliers, des architectes, des agences locales Energie Climat (ALEC), des chercheurs, des bailleurs sociaux, des services de l'Etat, des entreprises du BTP... Bref, un large éventail des acteurs territoriaux impliqués dans les sujets de l'habitat. Et donc de sa transition écologique.

Cet observatoire, gratuit, donne accès à de nombreuses données territoriales sur le parc bâti. Elles sont collectées et mises en forme, voire reconstruites, par les experts data d'URBS. Parmi les informations disponibles : le nombre de logements sur un quartier, une ville, une aire résidentielle, leurs caractéristiques, leur année de construction, leur mode de chauffage, les matériaux de construction, leur Diagnostic de Performance Energétique (DPE), etc.

Cet outil, mis à disposition par URBS, est une déclinaison simplifiée de la plateforme (IMOPE) qu'elle développe depuis sa création, en 2019, par Maximilien Brossard (expert en traitement de données) et Jonathan Villot (maitre de conférences à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne spécialisé en génie de l'environnement), dans le cadre d'un spin-off de l'école d'ingénieurs.

« Évidemment, cet observatoire est une vitrine de notre savoir-faire mais notre objectif va bien au-delà. Il ne s'agit pas de construire un modèle freemium de notre business mais de donner accès à ces données, dans le cadre d'une initiative citoyenne pour la transition écologique », assure Maximilien Brossard.

« L'adhésion massive à cet observatoire et le profil très diversifié des inscrits montre bien qu'il existait une attente non pourvue des acteurs de l'habitat à disposer d'outils ergonomiques et performants pour accéder facilement aux informations sur le parc bâti. C'est pourtant essentiel afin de mieux cibler, et de massifier les actions publiques de transformation de l'habitat ».